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基隆玉兔橋防滑條鏽蝕 老少摔倒

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆田寮河玉兔橋廣場運動的人不少，但階梯防滑條破損變「摔倒陷阱」，市府先拆鐵條塗水泥，再研議防滑改善。記者游明煌／攝影
基隆田寮河玉兔橋廣場運動的人不少，但階梯防滑條破損變「摔倒陷阱」，市府先拆鐵條塗水泥，再研議防滑改善。記者游明煌／攝影

基隆市田寮河兩側人行道林蔭茂密，是市民每天運動、散步重要處所，尤其玉兔橋上有一處平台，是很多長者聚集做早操的地方，但近日民眾反映階梯防滑條鏽蝕嚴重，不但沒有止滑效果，有長者、小朋友踩到滑倒。民代認為十分危險，應速求改善；市府表示，先拆除鐵條塗水泥，再研議防滑改善。

60多歲林姓市民反映，他每天都會到田寮河兩側仁一路、信一路的人行道運動，但上月有一天清晨下過雨，他到玉兔橋上平台廣場，上階梯時滑了一跤，才發現是鐵條破損積水，不但沒有止滑，反而非常容易讓人滑倒，幸好只有破皮。

李姓婦人昨說，日前帶著小朋友走下玉兔橋階梯時，也是因鐵條濕滑小朋友摔了跤，雖沒有受傷，但小朋友嚇了一大跳不敢再去。她說，玉兔橋每天人來人往，兩側階梯防滑條已成摔人陷阱，實在很危險，應該拆除重做。

議員韓世昱說，日前接獲多位民眾反映，玉兔橋台階邊緣釘金屬鐵條原意是為止滑，但因破損生鏽，且有的中斷造成銳利切口，不但沒有止滑效果，且十分危險，應拆掉換更好的防滑材質。

市府工務處表示，接獲議員反映後，先將階梯鐵條全部拆除，並先抹上水泥止滑，後續會再研議防滑改善作法，讓民眾上下階梯更加安全。

人行道 玉兔 議員

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