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遊客怕地震落石跳過花蓮 中央補助住宿沒起色、東大門夜市冷清

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
端午連假第二天，公路局東區養護工程分局指出，今年端午節交通量是去年同期的3成，花蓮崇德管制站南北往來車輛稀少。圖／新城警分局提供
端午連假第二天，公路局東區養護工程分局指出，今年端午節交通量是去年同期的3成，花蓮崇德管制站南北往來車輛稀少。圖／新城警分局提供

花蓮地震後觀光產業業績慘澹，遊客擔心餘震、山區有落石與土石流，不但端午連假住房率僅剩1成2，就連蘇花路廊車潮都掉到僅3成，台9線崇德管制站南北車輛稀少，即使觀光署補助仍沒起色。遊客喜愛逛的東大門夜市用餐時段冷清，市區主要幹道車輛稀少，許多旅宿、餐飲業者苦撐。

本月7日，蘇花公路164.4公里處崇德隧道南口有土石流，而相距僅約100公尺的164.5公里處，同日凌晨零時許也出現土石流，等於一天內兩次造成交通中斷，導致許多人不敢開蘇花路廊，遊客跳過花蓮往台東、南部旅遊，返鄉民眾則只能搭火車回家，尖峰時段列車滿客。

今天是端午連假第二天，花蓮天氣陰雨，公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊全線通暢，蘇花路廊南下、北上車流量分別為2000多輛，今年端午節交通量是去年同期的3成。警方在崇德管制站站崗，南北往來車輛稀少，道路空蕩蕩，不需放三角錐管制。

觀光署6月起補助遊客入住花蓮縣合法旅宿，平日周一至周四，每房每晚依實際住宿房價最高補助1000元，假日周五至周日，每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。不過至今旅宿業者感受不到觀光有復甦的跡象。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，這次觀光受創很嚴重，住房率好一點有1成8，差一點為1成2，與往年連假相比十分低迷，現在只能充實自己，提升建築安全與服務品質，也不惡意漲價，希望重拾旅客對花蓮的信心。

另外，近日民進黨台北市議員李建昌稱，「不去花蓮旅遊是因為不滿傅崐萁夫妻」，仇傅言論影響地方觀光。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，尊重每個人的立場，歡迎李建昌到花蓮旅遊，願意親自接待，看見不一樣的花蓮。同時推薦近山絕美步道、賞鯨與獨木舟。

花蓮有七星潭等天然美景，但遊客擔心餘震發生，不敢到花蓮旅遊。圖／花蓮縣政府提供
花蓮有七星潭等天然美景，但遊客擔心餘震發生，不敢到花蓮旅遊。圖／花蓮縣政府提供
遊客擔心餘震、山區有落石與土石流，不敢開蘇花路廊，道路空蕩蕩。圖／新城警分局提供
遊客擔心餘震、山區有落石與土石流，不敢開蘇花路廊，道路空蕩蕩。圖／新城警分局提供

土石流 花蓮 蘇花路廊

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