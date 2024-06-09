遊客怕地震落石跳過花蓮 中央補助住宿沒起色、東大門夜市冷清

花蓮地震後觀光產業業績慘澹，遊客擔心餘震、山區有落石與土石流，不但端午連假住房率僅剩1成2，就連蘇花路廊車潮都掉到僅3成，台9線崇德管制站南北車輛稀少，即使觀光署補助仍沒起色。遊客喜愛逛的東大門夜市用餐時段冷清，市區主要幹道車輛稀少，許多旅宿、餐飲業者苦撐。

本月7日，蘇花公路164.4公里處崇德隧道南口有土石流，而相距僅約100公尺的164.5公里處，同日凌晨零時許也出現土石流，等於一天內兩次造成交通中斷，導致許多人不敢開蘇花路廊，遊客跳過花蓮往台東、南部旅遊，返鄉民眾則只能搭火車回家，尖峰時段列車滿客。

今天是端午連假第二天，花蓮天氣陰雨，公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊全線通暢，蘇花路廊南下、北上車流量分別為2000多輛，今年端午節交通量是去年同期的3成。警方在崇德管制站站崗，南北往來車輛稀少，道路空蕩蕩，不需放三角錐管制。

觀光署6月起補助遊客入住花蓮縣合法旅宿，平日周一至周四，每房每晚依實際住宿房價最高補助1000元，假日周五至周日，每房每晚依實際住宿房價最高補助500元。不過至今旅宿業者感受不到觀光有復甦的跡象。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，這次觀光受創很嚴重，住房率好一點有1成8，差一點為1成2，與往年連假相比十分低迷，現在只能充實自己，提升建築安全與服務品質，也不惡意漲價，希望重拾旅客對花蓮的信心。