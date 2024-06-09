宜蘭旅宿生意慘！國5、蘇花沒塞車 昔「人潮爆滿景點」今還有停車空位
因地震落石，影響民眾到東部旅遊的意願，連帶使得到宜蘭的遊客受影響，國5與蘇花路廊今天都沒有塞車，通常清水地熱園區或太平山等熱門景點假日都會車流增加，甚至因停車位不足啟動車輛總量管制，但今天人車顯得冷清，停車場都還有空位。
宜蘭端午節連假的平均住房率約4成5，遊客數幾乎是往年端午連假「對半砍」，業者抱怨連連，花蓮縣及台東縣都有中央的振興旅遊補助，宜蘭卻沒有。縣政府表示，下周將與縣內觀光旅宿業者拜會中央相關單位，請求重視業者心聲及經營困境，同樣給予宜蘭振興旅遊補助。
端午連假第二天，今天蘇花路廊車流順暢，國道5號車況也沒有亮紅燈或紫燈，國5平原線的時速都還有90以上。明天是連假最後一天，下午1時至6時，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，如果車流順暢，高公局坪林行控中心不排除提早結束高乘載管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言