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宜蘭旅宿生意慘！國5、蘇花沒塞車 昔「人潮爆滿景點」今還有停車空位

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇花路廊車流不多，全天順暢，因為地震，影響遊客東部旅遊意願，也使得宜蘭的端午連假旅宿生意受到影響。圖／警方提供
蘇花路廊車流不多，全天順暢，因為地震，影響遊客東部旅遊意願，也使得宜蘭的端午連假旅宿生意受到影響。圖／警方提供

因地震落石，影響民眾到東部旅遊的意願，連帶使得到宜蘭的遊客受影響，國5與蘇花路廊今天都沒有塞車，通常清水地熱園區或太平山等熱門景點假日都會車流增加，甚至因停車位不足啟動車輛總量管制，但今天人車顯得冷清，停車場都還有空位。

宜蘭端午節連假的平均住房率約4成5，遊客數幾乎是往年端午連假「對半砍」，業者抱怨連連，花蓮縣及台東縣都有中央的振興旅遊補助，宜蘭卻沒有。縣政府表示，下周將與縣內觀光旅宿業者拜會中央相關單位，請求重視業者心聲及經營困境，同樣給予宜蘭振興旅遊補助。

端午連假第二天，今天蘇花路廊車流順暢，國道5號車況也沒有亮紅燈或紫燈，國5平原線的時速都還有90以上。明天是連假最後一天，下午1時至6時，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，如果車流順暢，高公局坪林行控中心不排除提早結束高乘載管制。

宜蘭 連假 高乘載管制

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