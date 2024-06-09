宜蘭龍舟錦標賽10年來最多參賽隊伍 邀國家啦啦隊演出

宜蘭縣龍舟錦標賽今天上午在冬山河畔開幕，今年共有6組54支隊伍、1223位選手及隊職員參與，今年54隊是近10年來統計最多的參賽隊伍，接連兩天的下午在水上舞台都有精彩表演，龍舟隊明天進入總決賽，各組冠軍隊伍將出爐。

全縣龍舟賽今明兩天在冬山河舉行，縣長林姿妙在開幕典禮中表示，除了龍舟競賽，也邀請許多表演團隊，今年更擴大舉辦國中小學生端午寫生比賽，300多人參與，把激烈比賽與周邊景觀繪入畫作中，感受龍舟競渡的力與美。

今年共有6組54支隊伍報名參賽，公開男子組12隊、公開女子組3隊、公開混合組22隊、社區村里組7隊、國中男生組4隊及國中混合組6隊，隊職員共計1223名，競爭最激烈的公開混合組取前8名各給獎金，冠軍30獎金萬元。

今年賽制採一局（趟）500公尺奪標計時賽，以最終時間少者為勝，各隊伍在每場賽事拚盡全力，角逐各組冠軍獎盃，爭奪水中蛟龍的盛名。

縣府教育處今年媒合宜蘭縣體育會單項委員會及縣內特色績優學校，展現舞獅、弦樂、舞蹈及武術等精采且多元的表演節目，明天下午邀請中華啦啦國家代表隊，帶來動感且令人驚豔的啦啦隊表演。由於天氣不穩定，午後雷陣雨，台灣大寬頻CH04鄉親頻道，將實況轉播6月10日總決賽，讓無法親臨現場的鄉親也能體會到賽事的拚搏與刺激。

至於宜蘭市的龍舟錦標賽在宜蘭河的西門橋至慶和橋段舉行，採雙淘汰制，全場加油聲此起彼落，場邊還有傳統小吃、遊戲等多個攤商，走走逛逛、吃喝玩樂。