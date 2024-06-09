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日台交流協會遊花蓮支持觀光 迎神秘嘉賓蕭美琴

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
在台日本人組成花蓮應援團今天造訪松園別館，並迎接神秘嘉賓、曾在花蓮居住長達10年的副總統蕭美琴（右二），吸引許多日僑與蕭合影留念。記者王思慧／攝影
在台日本人組成花蓮應援團今天造訪松園別館，並迎接神秘嘉賓、曾在花蓮居住長達10年的副總統蕭美琴（右二），吸引許多日僑與蕭合影留念。記者王思慧／攝影

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，號召在台日人組成應援團遊花蓮，振興地方觀光，今天副總統蕭美琴特別到松園別館，與旅遊團約40人相見歡。片山和之表示，這次用行動支持花蓮，也透過網路宣傳花蓮的魅力。松園別館長羅曼玲則非常感謝旅遊團，歡迎大家搭火車到花蓮觀光。

花蓮觀光產業震後蕭條，端午連假住房率只剩1成2，蘇花路廊南下車潮僅有過去3成，在台日本人組成花蓮應援團，規畫2天1夜的小旅行。今天是行程最後一天，團員們造訪松園別館，並迎接神秘嘉賓、曾在花蓮居住長達10年的副總統蕭美琴，吸引許多日僑與蕭合影留念。

片山和之指出，為地震受災戶表示慰問，用行動鼓勵花蓮觀光，雖然太魯閣國家公園修復還需要一段時間，不過花蓮還有很多很好玩的地方，透過網路向大家宣傳花蓮的魅力，這幾天都沒有地震，玩得很高興。

在台日本人西代辰彌說，海邊很漂亮，美食也很好吃，特別是第一次品嚐的曼波魚；海的顏色很舒服，搭賞鯨船時有看到海豚很驚喜，下次會想帶家人、朋友賞鯨、看海。團員們用日語喊「花蓮甘巴爹（頑張って）！」為花蓮加油打氣。

松園別館館長羅曼玲說，旅行團製作「期盼花蓮早日康復」的面紙，並發送給大家，覺得非常感動。以前平均入園參觀的遊客一天約有300人，現在剩下30人，有時甚至1個人都沒有，好在現在陸續有一些外國遊客來玩。從南部北上開車到花蓮，或北部到花蓮搭火車都很方便，市區沒有想像中這麼危險，歡迎大家到花蓮觀光。

花蓮市長魏嘉彥表示，以前副總統蕭美琴在花蓮服務過，相信她很清楚怎麼振興，謝謝副總統的幫忙。復甦花蓮觀光不分藍綠白，每位振興旅遊的人士都很感謝，現在地震已少了很多，花蓮有縱谷、海岸景色可以觀光，鼓勵遊客造訪花蓮。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（右）贈送禮物給副總統蕭美琴（左）。記者王思慧／攝影
日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（右）贈送禮物給副總統蕭美琴（左）。記者王思慧／攝影
松園別館館長羅曼玲對於日本旅行團製作「期盼花蓮早日康復」的面紙，並發送給大家，覺得非常感動。記者王思慧／攝影
松園別館館長羅曼玲對於日本旅行團製作「期盼花蓮早日康復」的面紙，並發送給大家，覺得非常感動。記者王思慧／攝影

地震 日本台灣交流協會 花蓮

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