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影／基隆田寮河玉兔橋廣場防滑條變「摔倒陷阱」 小朋友嚇到不敢再去

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆田寮河玉兔橋廣場平時運動的人不少，但階梯防滑條破損變「摔倒陷阱」，市府將改善避免民眾摔倒。記者游明煌／攝影
基隆田寮河玉兔橋廣場平時運動的人不少，但階梯防滑條破損變「摔倒陷阱」，市府將改善避免民眾摔倒。記者游明煌／攝影

基隆市田寮河兩側人行道林蔭茂密，是市民每天運動、散步重要處所，尤其玉兔橋上有一處平台，是很多長者聚集做早操的地方，但近日民眾反映階梯防滑條鏽蝕嚴重，不但沒有止滑效果，有長者、小朋友踩到滑倒。民代認為十分危險，應速求改善。市府表示，先拆除鐵條先塗水泥，再研議防滑改善。

林姓60多歲市民反映，他每天都會來田寮河兩側仁一路、信一路的人行道運動，但上月有一天清晨有下過雨，早上起來地是濕的，他跑到玉兔橋上平台廣場時，在上階梯時滑了一跤，發現是鐵條破損積水，不但沒有止滑，反而非常容易讓人滑倒，幸好只有破皮。

李姓婦人今天說，她日前帶著小朋友走下玉兔橋階梯時，也是因鐵條濕滑小朋友摔了一下，雖沒有受傷，但小朋友嚇了一大跳不敢再去，實在很危險，玉兔橋每天人來人往，兩側階梯防滑條已成摔人陷阱，應該拆除重做。

議員世昱說，他日前接獲多位民眾反映，玉兔橋台階邊緣有釘金屬鐵條，原意是為了止滑用，但因破損生鏽，且有的中斷造成銳利切口，不但沒有止滑效果，且十分危險，眾踢到或者踩到鐵條滑倒、受傷，應拆掉換更好的防滑材質。

市府工務處表示，接獲議員反映後，目前已先將階梯鐵條全部拆除，並先抹上水泥止滑，後績會再研議防滑改善作法，讓在玉兔橋行走、運動民眾 上下階梯更有安全，減少跌倒事件發生。

基隆田寮河玉兔橋廣場平時運動的人不少，但階梯防滑條破損變「摔倒陷阱」，市府將改善避免民眾摔倒。圖／韓世昱提供
基隆田寮河玉兔橋廣場平時運動的人不少，但階梯防滑條破損變「摔倒陷阱」，市府將改善避免民眾摔倒。圖／韓世昱提供
基隆田寮河玉兔橋廣場平時運動的人不少，但階梯防滑條破損變「摔倒陷阱」，市府將改善避免民眾摔倒。記者游明煌／攝影
基隆田寮河玉兔橋廣場平時運動的人不少，但階梯防滑條破損變「摔倒陷阱」，市府將改善避免民眾摔倒。記者游明煌／攝影

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