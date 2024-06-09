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影／基隆山崩清土石11日才通車 端午商機全泡湯 店家公休 路上曬海菜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
因為沒什麼人進潮境，停車場入口處旁，今天上午有居民索性把十多天前採收的石花菜全部攤在人行道上曬太陽。記者游明煌／攝影
因為沒什麼人進潮境，停車場入口處旁，今天上午有居民索性把十多天前採收的石花菜全部攤在人行道上曬太陽。記者游明煌／攝影

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日山崩，阻斷雙向交通，公路局搶修至今第7天，已順利完成土石總清運超過1萬立方公尺，今天將完成土石清運作業階段性任務，明天還有防護設施及道路鋪設，預計11日搶通。潮境沿線商家慘淡苦撐，有的甚至掛出公休，還有居民直接在人行道曬滿石花菜。

公路局昨動員PC300型挖土機2輛、PC200型挖土機6輛、增加傾卸卡車至126輛、鏟裝車3輛搶災，截至今日早上止，已順利完成土石總清運超過1萬立方公尺，預計今將完成土石清運作業階段性任務。

今天土石清空後，明天預計還要對邊坡設置緊急防護設施，避免通繫時發生危險，且因道路破損，必須重鋪，因此還是預定11日才能正式通車。

潮境公園沿線商家自從山崩後封路生意慘兮兮，有的直接掛零，有的只剩一、兩成，只有零星散客，這次端午節旺季前也沒有搶通，有的店家連飲料一杯都沒有賣出，今天看到有店家直接掛出「今日公休」，店內椅子早收起來，疊在一起，整條街往潮境公園冷清。

因為沒什麼人進潮境，停車場入口處旁，今天上午有居民索性把十多天前採收的石花菜全部攤在人行道上曬太陽，整個人行道全是石花菜，但仍留有一點通道讓遊客走。居民說，「第一次端午節這麼冷清，但沒人也好，比較不會踩到石花菜」。

還有店家說，生意只剩一、二成散客，車子開不進來是最大原因，但仍有一些零星散客會走路進來，預訂的全取消，苦不堪言，還是要撐下去，盼早日能搶通。

往來東北角車輛改道路線，國一往東北角濱海公路台二線方向車輛，建議提前由大華系統接台62線至瑞濱接台2線；新北市瑞濱地區往基隆方向，改道行駛台62線瑞芳匝道、台2丁線（瑞八公路）、岳王路、逢甲路往基隆深澳坑路、調和街；基隆往瑞濱、濱海公路方向，從台2線北寧路改道行駛調和街、逢甲路、台2丁線、濱海公路；潮境公園替代道路則由北寧路369巷長潭里漁港進出。

基隆山崩現場今天搶修第7天，5輛挖土機加緊作業，砂石車進進出出清運土石。記者游明煌／攝影
基隆山崩現場今天搶修第7天，5輛挖土機加緊作業，砂石車進進出出清運土石。記者游明煌／攝影
今天看到有店家直接掛出「今日公休」，店內椅子早收起來，疊在一起，整條街往潮境公園冷清。記者游明煌／攝影
今天看到有店家直接掛出「今日公休」，店內椅子早收起來，疊在一起，整條街往潮境公園冷清。記者游明煌／攝影
基隆山崩現場今天搶修第7天，5輛挖土機加緊作業，砂石車進進出出清運土石。記者游明煌／攝影
基隆山崩現場今天搶修第7天，5輛挖土機加緊作業，砂石車進進出出清運土石。記者游明煌／攝影
基隆山崩現場今天搶修第7天，5輛挖土機加緊作業，砂石車進進出出清運土石。記者游明煌／攝影
基隆山崩現場今天搶修第7天，5輛挖土機加緊作業，砂石車進進出出清運土石。記者游明煌／攝影

人行道 基隆 潮境公園

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