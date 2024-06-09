南北粽意外掀醬料戰 高嘉瑜1照網笑弱爆 基隆人也喊話

明天就是端午節，許多民眾這兩天已經吃不少粽子，前立委高嘉瑜也在臉書跟風指「肉粽馬拉松開始了」。並問網友「南部粽VS.北部粽，大家喜歡哪一種？」還貼出肉粽「靈魂配角」醬料，意外引發網友湧入留言論戰。

高嘉瑜也在臉書貼出兩款正宗南部味一定要加的醬料跟辣醬，不過有網友留言「沒東泉就弱爆了」、也有網友不甘示弱也來留言「愛x味甜辣醬，推一下」，還有網友問高嘉瑜，「粽子沾基隆辣椒醬也很對味唷」，並說「身為基隆人要擺罐丸進才對」。

還有網友說「醬料感覺也好有時代氣息喔」、更有網友點出南北部肉粽醬料的最大差異「北部粽要加甜辣醬，南部粽加花生粉」，要高嘉瑜「您可以改行當美食節目主播了」，「強烈建議高委員美食地圖公開上線。」

至於高嘉瑜也問網友「南部粽VS北部粽，大家喜歡哪一種」，網友留言「南部粽」，不過也有北部粽的支持者網友留言「當然是北部粽，南部粽是水煮鼻涕」。也有網友說，「管他南部還是北部，家裡自己包的粽子我最喜歡。」