亞太最大郵輪地中海榮耀號基隆破紀錄 搭載5400人出港

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC Bellissima）昨天靠泊基隆港在港跨夜，基隆港務分公司表示，該郵輪今晚7時搭載5400位旅客出港，創該輪在亞洲載客紀錄，超越先前在上海、東京、橫濱等港口營運實績。

基隆港西岸旅客中心翻新後空間寬敞明亮、船方派出大批工作人員用最短時間協助旅客報到。地中海榮耀號6月7日與挪威奮進號同日在港。

基隆港務分公司說，由於郵輪遊客數很多，今天移民署、關務署、海巡署、防檢署、疾管署、港警總隊、船方以及各旅行社動員最大人力，合作達成這個重要的里程碑，尤其出境作業僅耗時約3.5小時，獲得船方及旅行社肯定，未來仍將就細節持續檢討，讓時間更縮短便民。

為迎接亞太地區最大郵輪地中海榮耀號，港務分公司2022年前往地中海郵輪日內瓦總部行銷爭取航線時，就主動掌握船舶資訊，甚至就船體部分尺寸進行實測。回國後，即針對榮耀號靠泊進行多方沙盤推演，以求未來有機會以基隆為母港營運時能夠提供最優質服務。

地中海榮耀號總噸17萬1598，船長315公尺，船寬43公尺，可載客數5655人。今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港營運模式，航程有兩種，一從基隆港上船遊那霸、宮古回基隆；二是從日本那霸登船，經石垣、基隆等港口返回那霸，台日旅客都會有。