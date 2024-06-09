大武機房悄竣工 中華電：機敏建設

台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前完工，辦完竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的建物，隱藏不為人知的祕密，當地鄉親稱為神秘「506」號；中央及地方首長都未參加竣工典禮，僅有少數參與計畫及工程人員受邀。中華電信低調回應，和國家安全有關。

中華電信公共關係科表示，大武站海底電纜工程屬於機敏關鍵基礎建設，由國安單位主導，公司依國家要求，只負責工程執行，大樓內部相關軟硬體設施建置，只有少數特定技術人員及高級別層級可以接觸，且機房啟用後不對外開放，是繼淡水、八里、枋山、頭城後，第5處國際海纜登陸站。

大武機房新建工程計畫在2010年展開，從土地變更到整地歷經12年時間，2022年動土，本月6日完工。大樓分為地下1層、地上5層，內部有大量引水及儲水設施，每個樓層都有3個互不連通的空間，門禁森嚴。

知情人士透露，會選在台東南迴大武鄉，是經過美方建議及台灣國安單位評估，目的就是因應兩岸發生戰事時，成為一條對外聯繫的備援安全網絡，這條海底電纜將直達美國。

「神神秘秘，前幾天才蓋好！」鄉民說，這個大樓蓋很久了，每次經過都會被裡面人員緊盯，沒有人知道用途，所以依據地址取代號，聽說跟美國和國安單位有關，很奇怪就是了。