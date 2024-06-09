基隆拚合併升格 北市：一起努力

北北基桃近1千萬人口，基隆市長謝國樑認為，只有基隆30多萬人還沒有享有直轄市的資格和待遇，推動基隆市升格為直轄市；市民不只支持升格為直轄市，也認為應該與北市合併。台北市府昨指出，基北北桃已逐步形成夥伴，會一起繼續努力。

基隆市府今年編300萬元縣市升格公民共識相關推廣追加預算，辦座談會邀專家、民眾參與，並推iVoting線上投票，議會日前審查該筆預算，因意見不一，決議提大會進一步討論。

去年調查結果，基隆市民有54.9%「支持」基隆市升格為直轄市；26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」最多，其次是「基隆加汐止併入台北市」占25.7%，希望「基隆市和鄰近新北七區合併升格」13.2%，「基隆市併入新北市」 12.1%，有5.3%認為「不要升格」。

無黨籍議員張耿輝認為，現在台北沒有港口，建議基隆併入台北成為一個完整的首都大城市，新北市汐止也要一併合起來談。

國民黨議員鄭愷玲表示，全力支持升格相關經費，但現在基隆人口數不夠是最大的問題，未來北北基如何合併可以多方討論。

民進黨議員鄭文婷表示，基隆升格是好事，建議提大會讓市長充分說明。議員張顥瀚說，升格牽一髮而動全身，公民意願如何很重要，但市府並沒有具體計畫和說明。

北市府昨天回應，市長蔣萬安上任以來，一直透過基北北桃協同治理平台，推動首都圈密切交流，基北北桃已逐步形成合作夥伴關係。不論交通、環境、永續等跨域治理與公共建設議題，都是首都圈民眾共同關心的重點，會與夥伴們一起繼續努力。