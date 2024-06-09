聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆拚合併升格 北市：一起努力

聯合報／ 記者游明煌楊正海／連線報導

北北基桃近1千萬人口，基隆市長謝國樑認為，只有基隆30多萬人還沒有享有直轄市的資格和待遇，推動基隆市升格為直轄市；市民不只支持升格為直轄市，也認為應該與北市合併。台北市府昨指出，基北北桃已逐步形成夥伴，會一起繼續努力。

基隆市府今年編300萬元縣市升格公民共識相關推廣追加預算，辦座談會邀專家、民眾參與，並推iVoting線上投票，議會日前審查該筆預算，因意見不一，決議提大會進一步討論。

去年調查結果，基隆市民有54.9%「支持」基隆市升格為直轄市；26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」最多，其次是「基隆加汐止併入台北市」占25.7%，希望「基隆市和鄰近新北七區合併升格」13.2%，「基隆市併入新北市」 12.1%，有5.3%認為「不要升格」。

無黨籍議員張耿輝認為，現在台北沒有港口，建議基隆併入台北成為一個完整的首都大城市，新北市汐止也要一併合起來談。

國民黨議員鄭愷玲表示，全力支持升格相關經費，但現在基隆人口數不夠是最大的問題，未來北北基如何合併可以多方討論。

民進黨議員鄭文婷表示，基隆升格是好事，建議提大會讓市長充分說明。議員張顥瀚說，升格牽一髮而動全身，公民意願如何很重要，但市府並沒有具體計畫和說明。

北市府昨天回應，市長蔣萬安上任以來，一直透過基北北桃協同治理平台，推動首都圈密切交流，基北北桃已逐步形成合作夥伴關係。不論交通、環境、永續等跨域治理與公共建設議題，都是首都圈民眾共同關心的重點，會與夥伴們一起繼續努力。

蔣萬安 謝國樑 議員

延伸閱讀

基隆市民支持升格直轄市 北市府：北北基桃一起努力

基隆中正國中2學生滿級分5A++ 她3年沒補習愛讀文學書

影／基隆外海驚見小海豹「呆萌探腦」想上船 專家驚呼罕見：一般僅出現在這海域

綠批找網紅行銷370萬動用表決創惡例 基市府：多元行銷

相關新聞

振興花蓮 日駐台代表組應援團

東部震後觀光嚴重受創，各界紛紛伸出援手，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之號召在台日人組團遊花蓮，為震後生意慘淡的賞...

端午連假住房 花蓮慘 墾丁小琉球旺

端午3天連假首日，夏日水上活動勝地屏東墾丁和小琉球前兩天住房達8成，往返墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下路口，昨天上...

基隆拚合併升格 北市：一起努力

北北基桃近1千萬人口，基隆市長謝國樑認為，只有基隆30多萬人還沒有享有直轄市的資格和待遇，推動基隆市升格為直轄市；市民不...

冬山熱氣球嘉年華 與媽祖同遊

宜蘭冬山鄉公所辦熱氣球嘉年華邁入第5屆，昨是活動首日，今年首度邀請台東天后宮合作，設計媽祖造型的熱氣球，也規畫小型熱氣球...

大武機房悄竣工 中華電：機敏建設

台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前完工，辦完竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的建物，隱藏不為人知的祕密，當地鄉親...

亞太最大郵輪地中海榮耀號基隆破紀錄 搭載5400人出港

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC Bellissima）昨天靠泊基隆港在港跨夜，基隆港務分公司表示，該郵輪今晚7時搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。