振興花蓮 日駐台代表組應援團

東部震後觀光嚴重受創，各界紛紛伸出援手，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之號召在台日人組團遊花蓮，為震後生意慘淡的賞鯨業注入強心針；慈濟事業基金會執行長顏博文不捨旅遊產業受到重創，昨發出公開信，呼籲各界用行動支持，共同振興花蓮經濟。

片山和之號召40多人組成「在台日本人花蓮應援團」，昨到花蓮2天1夜小旅行，為觀光業加油打氣，一早下火車後直奔花蓮漁港賞鯨，還安排體驗原住民文化、參觀松園別館、逛東大門夜市等。

片山和之說，部分生活在台灣的日本人，了解地震後花蓮遊客大幅度減少，觀光業面臨困境，發起組團旅遊，用行動傳達對台灣的關懷與對花蓮的支持，遊程結束後也會透過社群網站分享，讓更多日本人到花蓮觀光。

鯨世界業者邱錫棟說，謝謝在台的日本友人來花蓮走走，希望讓外界看到花蓮市區等景點基本上沒有受地震影響，海岸線也依然美麗，讓遊客信心慢慢恢復，花蓮觀光能恢復一點生機。

慈濟基金會執行長顏博文昨也發公開信表示，地震重創花蓮旅遊業，一度讓旅宿慘遭大量退房，影響巨大，震後兩個月，花蓮正逐漸恢復觀光及心靈之旅的生機；多一批朋友來訪花蓮就多一筆訂單支持花蓮店家，「您的支持就是一股珍貴且重要的力量。」

不過，民進黨新潮流系北市議員李建昌日前在臉書發文，指國民黨被傅崐萁掌握，難怪最近很多好友都不到花蓮玩，「他有點贊成」，引發熱議，後來發文道歉。民眾黨主席柯文哲批，照李建昌講法，藍營縣市國民是否都不要去台南、高雄？最痛恨民進黨就是「只要不是支持他們，就當作敵人」。