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端午連假住房 花蓮慘 墾丁小琉球旺

聯合報／ 都會地方中心記者／連線報導
國內觀光旅遊指標性的屏東墾丁地區，端午連假期間平均訂房率粗估8成。聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影
國內觀光旅遊指標性的屏東墾丁地區，端午連假期間平均訂房率粗估8成。聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影

端午3天連假首日，夏日水上活動勝地屏東墾丁和小琉球前兩天住房達8成，往返墾丁和台東必經的台1線枋寮水底寮南下路口，昨天上午8時車流量達3000輛次超高峰；蘇花路廊則不見車潮，車流量比去年同期少7成，出現兩樣情。交通部觀光署統計，端午連假前2日東部訂房狀況慘烈，花蓮12.07%全台居末，台東30.3%，宜蘭也只有44.24%。

屏東縣府統計，端午3天連假，恆春半島整體旅宿訂房率約6成，都集中在前2天，墾丁核心地區訂房率近滿房，周邊地區約7成；東港往返小琉球的東琉船運中心，昨天一早大排長龍，琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗說，夏日是傳統旅遊旺季，昨、今訂房逾8成，雖仍較過去連假稍少，但已經很滿意了。

台東富岡漁港昨天往綠島14班、蘭嶼6班的船幾乎班班客滿，等待上船的民眾大排長龍，除了遊客，有的是要返家的島上居民。

台南市觀光旅遊局統計，各主要景點一早遊客數整體較去年同期均有成長，市區國華街、海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊景點，上午人潮累計逾3萬人走訪。另熱門的逛街採買景點新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街等，上午也有逾1萬2千人到訪。

端午連假各縣市湧現出遊潮，對比受強震影響的花蓮卻是兩樣情；公路局統計，蘇花路廊南下車流量為3563輛，每小時約2、300輛，北上1819輛，僅約去年端午節的3成。新城警分局在交通幹道及重要景區布設警力，結果車流較以往連假減少許多，崇德管制站雙向車輛都很稀少。

車流量大減也反映在住房率上，花蓮各旅宿協會統計，雖然有振興補助，昨天平均住房約在1成到1成2之間，今天剩5、6%左右，明天收假日更慘。業者表示，原本期望有臨時上門的住宿客，但前幾天蘇花公路多次坍方，恐讓遊客更卻步。

花蓮賞鯨業6月起進入旺季，以往每天超過上千人，但地震嚇跑遊客，前幾天港邊冷冷清清，端午連假展開，讓人氣略有回溫，業者說，約是往年同期的3成，期待遊客回流。

嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩說，近期受花蓮大地震影響，大家「聞山色變」，興致缺缺，且連日下雨山區易有落石，嘉縣也有不少人取消訂房，訂房率較往年端午節減少5成。

花蓮 訂房 連假

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