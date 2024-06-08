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不捨災民苦　慈濟執行長發公開信籲支持、振興花蓮

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
不捨花蓮觀光旅遊業受地震重創，慈濟基金會執行長顏博文今發出公開信，籲各界關注、支持花蓮。圖／慈濟基金會提供
不捨花蓮觀光旅遊業受地震重創，慈濟基金會執行長顏博文今發出公開信，籲各界關注、支持花蓮。圖／慈濟基金會提供

端午連假花蓮冷清清，慈濟慈濟事業基金會執行長顏博文不捨旅遊產業受到重創，今天發出公開信，呼籲各界關注花蓮，用行動支持，共同振興花蓮經濟。

0403地震發生後，證嚴法師就到天王星大樓現場表達關懷，靜思精舍戶外也成立災害關懷與應變中心，慈濟基金會並與花蓮縣政府合作，正興建「慈濟安心屋」安置災民。

眼見震災後第一個連假，原本應是擠滿遊客的旺季，但花蓮旅遊產業因地震受到重創，還在等待振興，顏博文今天發出名為「看見花蓮的土『黏人更黏心』的生機恢復希望」的公開信，呼籲各界關注並支持花蓮。

公開信全文如下：

每逢連假，花蓮是最適合旅遊的地方，然而0403花蓮地震重創花蓮的旅遊產業，曾一度讓旅宿慘遭大量退房，影響巨大，不過0403地震過後兩個月，在樂觀、熱情的花蓮各界努下，花蓮這塊後山淨土，正逐漸恢復觀光及心靈之旅的生機。

根據台鐵花蓮站統計，6月7日從下午3時以後，台北到花蓮的班次都是滿座，8日早上到下午的北迴票也是接近全部售完，到了收假日6月10日，無論是南下的班次已售完全滿，只剩北上的早晚零星座位。

花蓮0403地震發生後，筆者親自見證到花蓮各界為共同守護這片家園，齊心協力、互相扶持的韌性與行動力。

慈濟源起花蓮，0403地震後安置、紓困、發放、修繕花蓮縣受損民宅、安心屋正規劃興建，集結最大的力度期待盡快支持花蓮民眾渡過震災後的難關。

二個月過去了，在各方的努力下，個人感受到花蓮民眾用樂觀和堅毅的天性，很快速的讓花蓮恢復「黏人更黏心」的原貌。

今逢佳節時刻，我不斷的思索能再為花蓮鄉親做些什麼？

花蓮有得天獨厚的大自然，夏天更盛產豐美多樣的農產與水果，所到之處都是人情的熱忱和溫暖…，竭誠邀請各界朋友安排來花蓮旅遊休憩、支持購買花蓮在地農特產、享受花蓮的好山好水、更要到花蓮的夜市放鬆走踏。多一批朋友來訪花蓮就多一筆訂單支持花蓮店家，可能就可以讓在地的商家獲得您溫暖的守護，您的支持就是一股珍貴且重要的力量！

祝福每位朋友在端午節平安健康，更期盼在更多人的關心和助力下，陪同花蓮恢復生機、欣欣向榮。

不捨花蓮觀光旅遊業受地震重創，慈濟基金會執行長顏博文今發出公開信，籲各界關注、支持花蓮。圖／慈濟基金會提供
不捨花蓮觀光旅遊業受地震重創，慈濟基金會執行長顏博文今發出公開信，籲各界關注、支持花蓮。圖／慈濟基金會提供

地震 慈濟 花蓮

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