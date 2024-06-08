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台東關山昔最美自行車道 地方爭取經費盼風華再現

中央社／ 台東縣8日電

台東縣關山鎮環鎮自行車道，曾被選為國內最美的自行車道之一，但因設施不足且老舊致遊客流失。關山鎮公所透過立委陳瑩協助下，向交通部爭取經費改善期盼風華再現。

台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐3日在民進黨立委陳瑩安排下拜會交通部，爭取「重要廊帶亮點營造計畫（113－116年）－台東縣小鎮觀光亮點提升計畫」，總經費新台幣5490萬元，獲交通部長李孟諺及觀光署長周永暉全力協助。

彭成豐今天告訴中央社記者，台東縱谷池上鄉、關山鎮及鹿野鄉3條自行車道，興建使用時間都超過15年，尤其關山設置全國第1條環鎮自行車道長達12公里，但周邊設施不齊全，無法長期吸引遊客駐留。希望爭取交通部「重要廊帶亮點營造計畫」，全面改善關山鎮環鎮自行車道觀光配套相關設施、導入環保節能設施，創造旅遊友善環境。

他說，計畫在環鎮自行車道設置3處廁所，改善步道入口、紅石溪及日月亭觀光服務區等3處，在崁頂溪設置1處水岸生態觀察區，設置環境教育解說牌6面，並建置城鎮服務CIS系統。設施建置完成，搭配縣府每年舉辦熱氣球的「引客效應」，吸引更多遊客駐留縱谷地區。

陳瑩表示，為促進地方觀光發展，3日拜會行程針對台東「關山鎮環鎮自行車道設施提升計畫」與「台東小鎮觀光亮點營造提升計畫」，也感謝李孟諺支持。

陳瑩表示，關山環鎮自行車道1993年啟用至今，是全台第一座專用自行車旅遊道路，曾獲選台灣最美自行車道之一。這次拜會過程中，李孟諺提及當初建造新北市八里左岸自行車道，都先到關山鎮考察後才著手規劃，關山環鎮自行車道可說是全台自行車道「示範區」。

另外，「台東小鎮觀光亮點營造提升計畫」，因綠色旅遊風潮，關山鎮將結合「雙鐵」（鐵馬&鐵路），串連旅遊地區，打造縱谷關山綠色旅遊廊道。陳瑩表示，這2項計畫總經費近9000萬元，交通部表達全力協助，讓台東縣府和關山鎮公所可著手規劃。

李孟諺 熱氣球 自行車 車道 饒慶鈴

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