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蘇花公路坍方遊客卻步？震後首連假蘇花路廊車流少7成 旅宿住房率低迷
地震後第一個連假，蘇花路廊不見車潮，車流量比去年同期少7成，花蓮旅宿雖有振興補助，住房率也沒起色，今天平均住房率約1成2；遠雄海洋公園約1500人入園，雖然不如以往連假人潮，但業者認為已慢慢回到震前假日水準。
連日大雨造成蘇花公路多次坍方，昨天還一日兩坍。今天端午連假首日，公路局統計，今天至下午3時止，蘇花路廊南下車流量為3563輛，每小時約2、300輛，北上1819輛，僅約去年端午節的3成。新城警分局在交通幹道及重要景區布設警力，也發現蘇花公廊車流較以往連假減少許多，崇德管制站雙向車輛都很稀少。
車流量大減也反映在住房率上，各旅宿協會統計，雖然有振興補助，但今天平均住房約在1成到1成2之間，明天則都在5、6%左右，後天收假日更慘。業者表示，原本期望有臨時上門的住宿客，但前幾天蘇花公路多次坍方，恐讓遊客更卻步。
花蓮賞鯨業6月起進入旺季，以往每天超過上千人，但地震嚇跑遊客，前幾天港邊冷冷清清，端午連假展開，讓人氣略有回溫，業者說，約是往年同期的3成，期待遊客回流。
遠雄海洋公園受地震影響封園近2個月，這個月才恢復營業。業者統計，今天入園人數約1500人，和以往連假有一段差距，但慢慢恢復到震前假日水準，園區推出多項優惠，現場出示這個月的台鐵車票、台灣好行或觀光巴士乘車票，就可以享受兩人同行990的優惠，出示本人今年出國登機證或電子機票，現場購票只要699元，還加碼餐飲商品抵用券。
林業及自然保育署花蓮分署正整修林業文化園區，包括「林場冰店」、「林場食堂」、「日式宿舍」等重要文化資產，及生活廣場和月台景觀，為慶祝房舍修復一期和景觀二期完工，今天舉辦林田山納涼祭，有復古味十足的剉冰以及DIY體驗，充滿濃濃懷舊風情。
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