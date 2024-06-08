快訊

「莊春仁」中藥廠疑製造偽藥 高市已下架封存17瓶涉案藥品

讀台大醫浪費人才？蘇姿丰父發言掀網議 名醫同意但揭1關鍵勝美國

宜蘭店家反對國會擴權遭出征 業者報警提告

中央社／ 宜蘭縣8日電

宜蘭羅東1家餐廳為表達反對國會隨意擴權立場，懸掛「民主炒飯，不加蔥仔」布條，未料引發酸民出征，遭惡意留言。業者日前嚴厲譴責不實指控，已截圖報警提告

這家餐廳為反對國會擴權相關法案，最近在店外懸掛布條「民主炒飯，不加蔥仔」，並推出「民主炒飯不加蔥」，扣除盈餘20%後捐出，以示抗議；但之後引發酸民出征，惡意在臉書（Facebook）粉絲專頁留下不實言論，意圖毀壞商譽。

業者5日在臉書粉絲專頁聲明，已截圖報警提告，並表示立法院國民黨、民眾黨無視憲政制度的五權分立，以國會改革之名強行通過相關法案，破壞立法程序並擴大立法院權力，他們只是想表達反對立場，捍衛民主憲政；抗議不分黨派，呼籲立法院依程序行事，保護憲政體制。

警方表示，受理餐廳報案後將展開調查偵辦。

國會改革 提告 立法院 羅東 餐廳

延伸閱讀

宜蘭冬山熱氣球起飛 台東天后宮媽祖熱氣球亮相

端午連假宜蘭遊客銳減 交通量僅去年三成

政院七理由覆議國會改革 王鴻薇：以為自己非常大嗎

宜蘭不蓋摩天輪了 縣議會刪除200萬評估費

相關新聞

台東神秘「506」號大樓竟是台灣最重要連外網絡機房？知情人曝選址考量

台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前竣工，並辦理竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的大樓，隱藏著不為人知的祕密，當地...

蘇花公路坍方遊客卻步？震後首連假蘇花路廊車流少7成 旅宿住房率低迷

地震後第一個連假，蘇花公廊不見車潮，車流量比去年同期少7成，花蓮旅宿雖有振興補助，住房率也沒起色，今天平均住房率約1成2...

端午連假花蓮卻冷清…不捨災民苦 慈濟執行長發公開信籲用行動支持

端午連假花蓮冷清清，慈濟慈濟事業基金會執行長顏博文不捨旅遊產業受到重創，今天發出公開信，呼籲各界關注花蓮，用行動支持，共...

宜蘭冬山熱氣球起飛 台東天后宮媽祖熱氣球亮相

宜蘭冬山鄉公所舉辦熱氣球嘉年華邁入第五屆，今天是為期4天的活動首日，受到天氣與地震效應影響，上午人潮較往年稍少，仍拚全天...

花蓮漁港震損3500萬元復建 陳金德視察盼工程一次到位

0403花蓮地震及接連餘震，造成漁港碼頭地坪損壞並因隆起出現高低差、瞭望台也損壞變形，縣府向中央爭取獲核定3500萬元，...

花蓮早日康復！日本駐台代表組應援團為觀光加油打氣

花蓮震後觀光嚴重受創，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之號召在台日人組團遊花蓮，今天搭船出海，為震後生意慘淡的賞鯨業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。