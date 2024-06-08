宜蘭店家反對國會擴權遭出征 業者報警提告
宜蘭羅東1家餐廳為表達反對國會隨意擴權立場，懸掛「民主炒飯，不加蔥仔」布條，未料引發酸民出征，遭惡意留言。業者日前嚴厲譴責不實指控，已截圖報警提告。
這家餐廳為反對國會擴權相關法案，最近在店外懸掛布條「民主炒飯，不加蔥仔」，並推出「民主炒飯不加蔥」，扣除盈餘20%後捐出，以示抗議；但之後引發酸民出征，惡意在臉書（Facebook）粉絲專頁留下不實言論，意圖毀壞商譽。
業者5日在臉書粉絲專頁聲明，已截圖報警提告，並表示立法院國民黨、民眾黨無視憲政制度的五權分立，以國會改革之名強行通過相關法案，破壞立法程序並擴大立法院權力，他們只是想表達反對立場，捍衛民主憲政；抗議不分黨派，呼籲立法院依程序行事，保護憲政體制。
警方表示，受理餐廳報案後將展開調查偵辦。
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