快訊

大雷雨炸3縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 氣象署：明天午後雷陣雨更強

好賭斷職涯…水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實已停權

黃仁勳固樁行程+1 離台前夕傳私訪「這位」供應鏈大咖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮漁港震損3500萬元復建 陳金德視察盼工程一次到位

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院政務委員、公共工程會主委陳金德（前排右2）近日視察花蓮漁港，指示復建工程一次到位。圖／工程會提供
行政院政務委員、公共工程會主委陳金德（前排右2）近日視察花蓮漁港，指示復建工程一次到位。圖／工程會提供

0403花蓮地震及接連餘震，造成漁港碼頭地坪損壞並因隆起出現高低差、瞭望台也損壞變形，縣府向中央爭取獲核定3500萬元，施工增設45座鋼爬梯、3座賞鯨碼頭樓梯及港邊的防撞輪胎，保障漁民及遊客安全。

縣府表示，地震發生後災害持續擴大，碼頭地坪損壞、裂縫約1000平方公尺，水下也有異形塊隆起約45公分，加上地面隆起，碼頭水面出現高低差120公分，瞭望台也有木構平台、護欄損壞剝落及變形等損害。

行政院上月下旬核定3500萬元復建經費，包含瞭望台988萬元，以及碼頭地坪坍損約2500萬元。新任行政院政務委員兼公共工程會主委陳金德關心復建情形，近日率隊到花蓮漁港視察，指示兩次提報工程一次到位，做好準備迎接暑假旅遊人潮。

賞鯨業者反映，賞鯨碼頭原本都有向下的樓梯，方便遊客登船，但是震後碼頭地面隆起，水位較低時，船隻和樓梯落差達1人高，根本沒辦法登船，必須把原有樓梯向下延伸；此外，港嘴處水下有異形物，近來已有好幾艘船進出時船底碰撞，希望復建工程早日完成。

陳金德表示，花蓮漁港1年漁產量接近2000公噸，創造逾2億元產值，還有賞鯨、觀光漁市的功能，每年賞鯨人次將近20萬人，復建工程包含增加45座鋼爬梯、3座賞鯨船水泥樓梯、岸邊防撞輪胎等工程，可保障漁民及遊客上下船安全，請縣府善用發包策略，加速進行。

花蓮漁港賞鯨碼頭震後地殼隆起，出現高低船，水位低時遊客無法登船，正施工改善。記者王燕華／攝影
花蓮漁港賞鯨碼頭震後地殼隆起，出現高低船，水位低時遊客無法登船，正施工改善。記者王燕華／攝影
花蓮漁港瞭望台因地震造成木構平台、護欄損壞剝落及變形破損。記者王燕華／攝影
花蓮漁港瞭望台因地震造成木構平台、護欄損壞剝落及變形破損。記者王燕華／攝影

地震 碼頭 花蓮 賞鯨

延伸閱讀

追周玉蔻1300萬政府標案 黃國昌：高市三度已讀不回

首次備詢被翻舊帳 陳金德：心目中只有依法行政

終結正國會霸權！新系插旗宜蘭黨部主委 問鼎2026縣長寶座？

高鐵延伸宜蘭看不到進度 綠批選址不當造成延宕、藍稱陳金德也贊成現址

相關新聞

台東神秘「506」號大樓竟是台灣最重要連外網絡機房？知情人曝選址考量

台東縣大武鄉中華電信大武機房新建工程日前竣工，並辦理竣工典禮，但有消息傳出這棟外觀普通的大樓，隱藏著不為人知的祕密，當地...

宜蘭冬山熱氣球起飛 台東天后宮媽祖熱氣球亮相

宜蘭冬山鄉公所舉辦熱氣球嘉年華邁入第五屆，今天是為期4天的活動首日，受到天氣與地震效應影響，上午人潮較往年稍少，仍拚全天...

花蓮漁港震損3500萬元復建 陳金德視察盼工程一次到位

0403花蓮地震及接連餘震，造成漁港碼頭地坪損壞並因隆起出現高低差、瞭望台也損壞變形，縣府向中央爭取獲核定3500萬元，...

花蓮早日康復！日本駐台代表組應援團為觀光加油打氣

花蓮震後觀光嚴重受創，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之號召在台日人組團遊花蓮，今天搭船出海，為震後生意慘淡的賞鯨業...

宜蘭南方澳40年盛極轉衰 更大、更先進漁法成關鍵因素

宜蘭南方澳漁港是全台三大漁港之一，1980年代達到頂峰，港內船隻超過千艘；盛極同時走向衰落，大型圍網的引進成為興衰關鍵，...

端午連假首日 6000人湧入綠島蘭嶼

端午連假首日，台東富岡漁港今天湧現大批人潮，綠島14班、蘭嶼6班幾乎班班客滿，預計運輸6000人。另原本遭駭導致網站系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。