花蓮漁港震損3500萬元復建 陳金德視察盼工程一次到位

0403花蓮地震及接連餘震，造成漁港碼頭地坪損壞並因隆起出現高低差、瞭望台也損壞變形，縣府向中央爭取獲核定3500萬元，施工增設45座鋼爬梯、3座賞鯨碼頭樓梯及港邊的防撞輪胎，保障漁民及遊客安全。

縣府表示，地震發生後災害持續擴大，碼頭地坪損壞、裂縫約1000平方公尺，水下也有異形塊隆起約45公分，加上地面隆起，碼頭水面出現高低差120公分，瞭望台也有木構平台、護欄損壞剝落及變形等損害。

行政院上月下旬核定3500萬元復建經費，包含瞭望台988萬元，以及碼頭地坪坍損約2500萬元。新任行政院政務委員兼公共工程會主委陳金德關心復建情形，近日率隊到花蓮漁港視察，指示兩次提報工程一次到位，做好準備迎接暑假旅遊人潮。

賞鯨業者反映，賞鯨碼頭原本都有向下的樓梯，方便遊客登船，但是震後碼頭地面隆起，水位較低時，船隻和樓梯落差達1人高，根本沒辦法登船，必須把原有樓梯向下延伸；此外，港嘴處水下有異形物，近來已有好幾艘船進出時船底碰撞，希望復建工程早日完成。