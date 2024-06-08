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宜蘭冬山熱氣球起飛 台東天后宮媽祖熱氣球亮相

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
冬山鄉公所舉辦的熱氣球嘉年華今天開始登場，2個周末共4天在冬山河舊河港升空。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉公所舉辦的熱氣球嘉年華今天開始登場，2個周末共4天在冬山河舊河港升空。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭冬山鄉公所舉辦熱氣球嘉年華邁入第五屆，今天是為期4天的活動首日，受到天氣與地震效應影響，上午人潮較往年稍少，仍拚全天能達到5000人；今年首度邀請台東天后宮合作，設計媽祖造型的熱氣球，也規畫小型熱氣球、地面體驗與熱氣球光雕秀等。

冬山鄉公所每年5到7月舉辦三奇美徑系列活動，接續5月的彩繪稻田、稻浪音樂會，6月開始是熱氣球嘉年華，6月8日、9日、15日、16日上午與下午共8場，每場2小時，每場開放120人搭乘熱氣球，每人費用500元，現場購票。

今天上午5時半是今年第一場熱氣球升空，受到地震的鄰避效應影響，加上近日連續降雨，參加的民眾較預期稍少，現場約1000多人。冬山鄉長林峻輔說，盼熱氣球嘉年華帶動鄉內觀光人潮，今年特別邀請媽祖蒞臨，民眾可以和媽祖一起360度俯瞰舊河港美景。

公所觀光所指出，去年開始為了避免打擾農民，熱氣球嘉年華從三奇美徑移師冬山河舊河港；往年4天的嘉年華約可吸引2萬人入場，今天上午人數雖不如預期，但冬山高架車站下的夢想氣球市集人數不少，上下午場相家仍有機會拚單日5000人。

嘉年華除了搭乘熱氣球，鄉公所也推出免費地面體驗活動，將熱氣球立在地面上，由專業解說人員待民眾參觀內部構造；6月8日與15日下午下午6時45分到7時，則是熱氣球光雕秀。舊河港旁的冬山車站下，6月8日到10日有為期3天的夢想市集，也會販售花蓮農村旅遊商品，為花蓮觀光打氣。

熱氣球嘉年華今年主題是媽祖造型氣球，與台東天后宮合作。圖／冬山鄉公所提供
熱氣球嘉年華今年主題是媽祖造型氣球，與台東天后宮合作。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉長林峻輔（右一）表示，盼熱氣球嘉年華帶動鄉內觀光人潮，今年特別邀請媽祖蒞臨，民眾可以和媽祖一起360度俯瞰舊河港美景。圖／冬山鄉公所提供
冬山鄉長林峻輔（右一）表示，盼熱氣球嘉年華帶動鄉內觀光人潮，今年特別邀請媽祖蒞臨，民眾可以和媽祖一起360度俯瞰舊河港美景。圖／冬山鄉公所提供

台東 媽祖 熱氣球嘉年華

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