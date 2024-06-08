花蓮早日康復! 日本駐台代表組應援團為觀光加油打氣

花蓮震後觀光嚴重受創，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之號召在台日人組團遊花蓮，今天搭船出海，為震後生意慘淡的賞鯨業注入強心針，業者說，感謝日本朋友來加油打氣，讓花蓮觀光有了一點生機。

「期盼花蓮早日康復」和之一行40多人組成「在台日本人花蓮應援團」，今天帶著應援布條、小旗子，到花蓮2天1夜小旅行，為觀光業加油打氣，一早下火車後直奔花蓮漁港賞鯨，還安排體驗原住民文化、參觀松園別館、逛東大門夜市等。

片山和之說，部分生活在台灣的日本人，了解地震後花蓮遊客大幅度減少，觀光業面臨困境，發起組團旅遊，用具體行動傳達對台灣的關懷與對花蓮的支持，遊程結束後也會透過社群網站分享，讓更多日本人到花蓮觀光。

他表示，這次團員40多人，主要是住台北的日本人還有部分台灣人，這也是他第一次到花蓮，第一印象是環境好、自然好，從台北搭火車只要2個多小時，方便舒適，鼓勵大家都來玩。

花蓮賞鯨活動在地震過後幾近停擺，遊客稀稀落落，上月總遊客量還不到1000人，片山和之率日本友人賞鯨，讓業者相當感謝，希望能夠繼續帶動人氣回流。