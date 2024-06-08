宜蘭南方澳40年盛極轉衰 更大、更先進漁法成關鍵因素

宜蘭南方澳漁港是全台三大漁港之一，1980年代達到頂峰，港內船隻超過千艘；盛極同時走向衰落，大型圍網的引進成為興衰關鍵，加上漁業資源枯竭，今天的南方澳還剩6、700艘漁船，討海的漁民也從台灣人變成陸籍漁工，到現在清一色東南亞移工，地方也逐漸朝觀光漁港轉型。

南方澳建港於1923年，設有魚市場、製冰廠、燈塔等，一開始僅有65戶，到1930年代已有超過400戶；第二次世界大戰期間，南方澳數次遭美軍轟炸，最嚴重的一次有超過4分之3的漁船被毀。民國之後，南方澳漸漸復甦，隨著第二、第三漁港擴建，巾著網等新漁法的引入，1980年代達到鼎盛。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，1980年代港內巾著網就有200多組，漁船超過千艘，大量人口湧入漁村，造成「一屋難求」的狀況，不少漁戶一家5、6口擠在3平方公尺的空間內；娛樂產業隨之發展，電影院就有3間，包含南方澳大戲院、東南戲院與神州戲院。

漫步今日的南方澳，仍能捕捉到40年前熱鬧漁村的蛛絲馬跡：稠密的住宅、屋舍間狹窄的街道，見證此地曾經人滿為患、寸土寸金；以南天宮、進天宮為首，十數座佛、道廟宇，加上教會與教堂，也證明討海人香火之盛；各種鐵工廠、雜貨店乃至戲院的舊址，更彷彿能見到穿梭其中的漁民。

南方澳的榮景卻也在極盛時衰落。1976年政府從日本引入大型圍網，大型圍網船多屬外來資本投資，地方耆老回憶，近海鯖魚都被「大組的」捉走，短短數年內就有4000名漁民失業，大部分遠走他鄉，漁村逐漸蕭條，加上漁業資源枯竭，即使2011年大型圍網走入歷史，南方澳再難重回盛景，如今港內漁船約有6、700艘。

本地漁民離開，外籍漁工補上了空缺的人力。地方人士吳小姐說，大約30年前開始引進陸籍漁工，由於國家政策，陸籍人士不能上岸，許多移工住在船上，不過隨著兩岸關係緊張，近20年來逐漸被東南亞籍取代，目前以菲律賓、印尼籍為主，他們可以自由上岸，一些專賣東南亞商品的雜貨店也隨之出現。

現在的南方澳已不是人聲鼎沸的漁村，卻展現出更多元的樣貌，本地漁民、外籍漁工，以及越來越多的觀光客；土生土長的南方澳人李先生大學時離家，2000年左右返鄉時，很意外和少時蕭條的景象完全不同，「路上的觀光客變多了」。