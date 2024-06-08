端午連假首日 6000人湧入綠島蘭嶼

端午連假首日，台東富岡漁港今天湧現大批人潮，綠島14班、蘭嶼6班幾乎班班客滿，預計運輸6000人。另原本遭駭導致網站系統故障的「船遊網」，這幾天也在航港局督促協助下，順利取得船票。遊客開心說：準備衝首波暑假旅遊。

今天一早台東富岡漁港已經湧現了大批人潮，等待上船的民眾大排長龍，大家扛著大包小包行李準備前往綠島及蘭嶼旅遊，有些人則是要返家的島上居民，由於搭船人潮多，海巡署伽藍安檢所加派人手來查核。每班船，300人座位幾乎客滿。

這個月2日電子商務網站「船遊網」遭駭客入侵，致網站系統當機，至昨天為止仍未修復完成，這讓島上旅宿業者及島上訂票居民憂心遺失訂票紀錄端午連假搭不到船班，航港局全力協助下，許多遊客今天都順利取得船票。

航港局東部航務中心表示，針對「船遊網」訂票系統2日遭駭，局接獲通報即召開會議，要求各家船舶運送業者重新鍵入資料，已有超過90%的旅客資料完成，今天連假派員在現場督導業者，讓旅客權益不會受損。

東部航務中心強調，富岡港除有中心人員督導，搭船當天業者也會派專人現場協助旅客，控留船班10%座位。至於其他尚未完成資料重建的旅客，已請業者採從寬認定原則辦理搭船或退訂。