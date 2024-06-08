過半基隆市民支持升格直轄市 市府將辦座談會疑聚共識

北北基桃近1千萬人口，基隆市長謝國樑認為只有基隆30多萬人還沒有享有直轄市的資格和待遇，積極推動基隆市升格為直轄市。去年市府曾做民調，有過半市民54.9%支持基隆市升格為直轄市，且以「北北基合併為新的直轄市」占最多。市府今年編300萬元縣市升格公民共識相關推廣追加預算，辦座談會邀專家、民眾參與，並推動線上投票，凝聚基隆人的共識。

市府民政處長張淵翔表示，升格要徵得大多數基隆人的意見，除了中央未來的整體規畫外，基隆市要做好先期的準備，去年曾做過民調，多數市民支持升路直轄市或者合併，而合併選項第一名是跟台北市合併，最後一名為不升格直轄市，可見大家對升格很關心。

此次追加預算要辦座談會，除了凝聚市民共識，也從法規面向等透過專家綜整，並會進行市府的i Voting推動線上投票，議會日前審查該筆預算，因意見不一，決議提大會進一步討論。

去年調查結果，基隆市民有54.9%「支持」基隆市升格為直轄市；要如何合併？26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」最多，其次是「基隆加汐止併入台北市」占25.7%，希望「基隆市和鄰近新北七區合併升格」13.2%，「基隆市併入新北市」 12.1%，有5.3%認為「不要升格」。

無黨議員張耿輝認為，台北是首都，首都應具備機場與港口，可是現在台北沒有港口，建議基隆併入台北成為一個完整的首都大城市，但若併入台北市，中間的新北市汐止也要一併合起來談，併台北是未來最好的出路。

國民黨議員鄭愷玲表示，全力支持推動升格相關經費，但現在基隆人口數不夠是最大的問題，未來北北基如何合併，是可以多方討論，凝聚共識，贊成辦座談會。

民進黨議員鄭文婷表示，基隆升格是好事，市民也都很期待，希望可以朝這個方向走，但要如何推動，建議提大會讓市長充分說明。議員張顥瀚則說，升格牽一髮而動全身，公民意願如何很重要，但市府並沒有具體計畫和說明。

謝國樑則指出，讓基隆市擁有直轄市的資格，是合情合情應該要做的事，北北基桃近1千萬人口，只有基隆30多萬人還沒有享有直轄市的資格和待遇，升格是未來推動方向。