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蘇花崇德段1日2坍 行車看山壁、聽落石

聯合報／ 記者王燕華黃于凡／連線報導
蘇花公路崇德隧道南口，昨天下午再發生土石流，交通一度中斷，到傍晚恢復單線放行。圖／民眾提供
蘇花公路崇德隧道南口，昨天下午再發生土石流，交通一度中斷，到傍晚恢復單線放行。圖／民眾提供

端午連假今起展開，台9線蘇花公路在地震後邊坡不穩定，加上近日豪大雨，秀林鄉崇德段昨天兩度因為土石流交通中斷。公路局表示，已安排機具人員進駐，即坍即清。嘉義縣山區也因連續大雨落石不斷，還發生逾1公噸的巨石從天而降，把柏油路砸破大洞。官員呼籲用路人行車要觀察山壁狀況及落石聲音，以策安全。

花蓮縣近日雨勢不斷，蘇花公路164.5公里處的秀林鄉崇德段，昨天凌晨近1時發生土石流，一輛廂型車受困，消防人員趕到協助車上兩名男子脫困，公路局出動機具清除路面砂石泥水，清晨3時搶通，恢復通行。

不料，昨天下午5時10分，相距約1公里的163.5公里里處崇德隧道南口，又因土石流短暫阻斷交通，公路局南澳工務段到現場處理，隨後在傍晚單線放行。

台鐵東部幹線三民至瑞穗之間的交通，也因豪雨水淹軌道，昨天下午一度中斷。花蓮火車站長楊舜安說，有3列次受影響，積水消退後恢復通車。

蘇花公路近日多次落石、土石流造成交通中斷，端午連假展開，通行安全讓用路人憂心。南澳工務段表示，端午連假全天放行不管制，已在和仁至崇德路段部署人力、機具，加強巡查，即坍即清。

嘉義縣山區也因連續大雨落石不斷，竹崎鄉光華村縣道159甲40K至43K，有逾1公噸巨石滾下，將柏油路砸破大洞。縣府表示，路段從昨天下午5點封閉該路段，施工加固及清除落石。

縣府建設處長郭良江說，近日山區下雨土石鬆動，造成巨石墜落，提醒民眾開車需留意，觀察山壁狀況及落石聲音，若路上已有小石頭，車輛行駛崎嶇不平，就代表該處土石可能已經鬆動，要留意後續會掉落更大石頭。

土石流 落石 蘇花公路

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