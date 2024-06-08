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台東船遊網遭駭 搭船確認訂位

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
營運台東到蘭嶼和綠島船班電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索，導致網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船。記者尤聰光／攝影
營運台東到蘭嶼和綠島船班電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索，導致網站至今無法運作，恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船。記者尤聰光／攝影

專營台東到蘭嶼和綠島船班的電子商務網站「船遊網」日前遭駭客入侵並勒索700萬元，導致網站無法運作，且恐遺失訂票紀錄，綠島鄉旅宿業者憂心影響端午連假遊客登船，請散客和鄉民務必留下訂票截圖，以免發生訂位糾紛，交通部航港局花蓮棧埠處搬運股表示，不影響旅客及島民搭乘及退辦權益。

6月2日「船遊網」遭駭客入侵，網站系統當機，至前天為止仍未修復完成，蘭嶼及綠島旅宿業者及居民憂心訂票紀錄遺失，端午連假搭不到船，港口秩序會大亂。很多旅客及居民為此刻意避開端午連假時段，前天起提前到台東富岡港搭船，有居民表示，頭一次碰到這種狀況，希望網站修復後能加強防火牆功能，以免類似意外再發生，增加民眾困擾。

花蓮棧埠處搬運股表示，至6日中午為止，船遊網業者完成超過9成資料建置，並趕工重製新網站，不影響旅客及島民搭乘及退辦權益。另也積極聯繫散客，要求業者在票務上從寬認定。

承攬團客的旅行社表示，資料都有留底，只是多了電話確認船位的手續，但散客和鄉民務必留下訂票截圖，以免衍生訂位糾紛，並建議出發前先打電話向船公司再確認。

綠島 連假

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