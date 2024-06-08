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花蓮振興文化幣今起發放 加碼1200點限定在地消費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮震後觀光旅遊蕭條，文化部為刺激消費，8日起推出花蓮振興文化幣，共1200點限定在地使用。本報資料照片
花蓮震後觀光旅遊蕭條，文化部為刺激消費，8日起推出花蓮振興文化幣，共1200點限定在地使用。本報資料照片

因應0403地震衝擊，文化部推出花蓮振興加碼文化幣，今起發放，符合資格的青年人可到花蓮領取1200點、限定在地消費買書、看國片、參加小旅行等，使用期限到今年底；縣內目前有222個消費點，不少業者配合推出相關優惠。

文化部文創發展司長江清松昨到花蓮文創園區說明使用方法，今上午8時起開放領用，16歲至22歲青年到花蓮文化幣藝文消費點出示會員條碼及身分證件，驗證身分就可領到1200點，使用期限至今年底，文化幣官網已設花蓮消費點專區，目前連同市集有222個，還在廣邀業者加入。

江清松說，首波因應縣府提出的需求匡列2000萬元，預計帶動超過1萬6千人到花蓮藝文消費，文化部會全力支持，視需求提高額度；花蓮振興文化幣可與原本的文化幣合併使用，同樣適用原有加碼優惠。

花蓮文化局長吳勁毅表示，文化幣發放的對象正是不買套裝行程、喜歡說走就走的年輕人，他們善用網路資訊，可以利用文化幣，深入花蓮各鄉鎮藝文消費點，看到更多的美好。

配合文化幣加碼，花蓮業者推出優惠，獨立書店「孩好書屋」購書買千元送百元圖書禮券或二手書，多羅滿賞鯨持文化幣購票選擇6月航班，原價800元的船票，1200點可買兩張。

七星柴魚博物館執行長馮筱惠說，地震過後來客量銳減剩1成，去年使用文化幣消費約占3到4成，這次加碼限定花蓮使用，對振興消費應該有幫助。

地震 文化部 花蓮

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