「報復性不遊花蓮」抵制傅崐萁 ？ 民進黨表態贊成

民眾黨主席柯文哲昨環騎花蓮要用個人魅力行銷花蓮景點，但網路傳出抵制國民黨立院黨團總召傅崐萁，要「報復性不來花蓮旅遊」，連綠營議員都表態贊成因傅不去花蓮旅遊聲浪，花蓮藍營呼籲振興不分政黨顏色，白營則說，花蓮不是傅崐萁的，希望這只是綠營少數人想法。

柯文哲昨由黨籍立委林憶君等人陪同環騎花蓮，預計2天騎200公里，從北到南經過大小景點，協助振興花蓮震後觀光。

媒體問，傅崐萁是否來溝通花東三法？這次是否與傅或他的妻子縣長徐榛蔚見面？柯表示，這次是應在地觀光業者邀請，沒有安排與兩人見面，但民眾黨有主體性，一向標榜理性務實科學，凡事有輕重緩急，3法案不可能綁在一起。

「民眾黨的態度很清楚，優先支持花東快速道路。」柯文哲說，有一條安全的路到花東訴求是對的，至於環島高速鐵路，有點天馬行空，還要慢慢再討論。

民進黨新潮流系北市議員李建昌前天在臉書發文，國民黨被傅崐萁掌握了，難怪很多好友最近都不到花蓮玩；「可悲可歎，但我有點贊成」、「花蓮有的店倒閉了，要好好反思原因」引發地方熱議。

民眾黨花蓮議員傅國淵表示，花蓮並不是傅崐萁的，希望這只是少數人的想法，外界不要斷章取義用抵制旅遊來懲罰花蓮。

國民黨花蓮縣議會黨團總召吳東昇說，任何振興災區的行動都是人的善心本意，不應該分政黨顏色，更不應該讓協助振興染上政治味。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，認同民眾對傅崐萁的反感，是民眾對地方政治、經濟發展以及政治清廉的期待，但是在地鄉親不希望看到抵制花蓮，花蓮振興需要民眾的支持。