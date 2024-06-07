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宜蘭不蓋摩天輪了 縣議會刪除200萬評估費

中央社／ 宜蘭縣7日電

宜蘭縣政府編列新台幣200萬元追加預算辦理摩天輪評估選址作業，今天經縣議會討論後，刪除這項預算。縣府表示，尊重縣議會決議。

無黨籍宜蘭縣議員孫湯玉惠在去年11月22日縣長施政總質詢時表示，冬山河親水公園雖已具知名度，但在此舉辦童玩節只有2個月，剩下10個月形同閒置，假如能在冬山河親水公園建置摩天輪，不只能吸引觀光人潮搭乘摩天輪欣賞美景，旅宿業者及商家也能賺到錢。

縣政府之後編列200萬元追加預算辦理摩天輪評估選址作業，並指出宜蘭適不適合興建摩天輪，要建在哪裡，縣府沒有預設立場，一切尊重專業評估結果。

縣議會今天討論摩天輪預算。民進黨籍縣議員陳文昌認為，錢要花在刀口上，縣府不要亂花錢，就算要設置摩天輪中央不可能補助，縣府之後也沒有建設經費；高雄愛河摩天輪、基隆港摩天輪都不做了，宜蘭憑什麼認為做的起來。

他指出，宜蘭只有喊摩天輪，但沒有相關設施，沒有自己想法與創意，根本是「拿香跟拜」，註定失敗。

孫湯玉惠說，她雖同意刪除，但提出附帶條件，要求縣府明年必須針對親水公園規劃新地標計畫，不一定要是摩天輪，希望活化當地觀光及商機。

基隆港 宜蘭 議員

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