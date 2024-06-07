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基隆走山商家慘謝國樑盼提早搶通 啟動潮境海灣節振興

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑表示，潮境海灣節將展開一系列豐富活動，有的帆船體驗營、親子遙控帆船、SUP體驗及獨木舟體驗等活動。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑表示，潮境海灣節將展開一系列豐富活動，有的帆船體驗營、親子遙控帆船、SUP體驗及獨木舟體驗等活動。記者游明煌／攝影

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，交通雙向阻斷，預估要到端午節連假後11日搶通，公路局今天已完成土石清運超過2000立方公尺。市長謝國樑希望可以提早，並表示潮境海灣節將展開一系列豐富活動，有的帆船體驗營、親子遙控帆船、SUP體驗及獨木舟體驗等活動。

市府今天下午舉行潮境海灣節系列活動記者會，22日山海餐車市集在碧砂漁港揭開序幕，隨著台琉盃國際帆船賽開賽，市府接續準備了熱門的帆船體驗營、親子遙控帆船、SUP體驗及獨木舟體驗等活動，今年更首度舉辦「Sea Keelung」帆船攝影比賽。

謝國樑說，因為北寧路發生塌方，市府非常關心附近店家，因此這次提出多項振興方案，包括辦抽手機大獎、振興潮境紀念品，促銷潮境的商品和美食。目前山崩現場公路局搶修進度順利，他希望能不能10日就先搶通，但公路局較保守預估要到11日才能通車，很可惜錯過這次連假，但仍會盡力促成盡快通車。

立委林沛祥說，他對「親子遙控帆船」非常有興趣，期待暑假可以帶著家中的寶貝一起到潮境公園留下美好回憶。

產業發展處長林鼎超指出，潮境海灣節一直是市民朋友非常期待的活動，這次除了安排豐富的水上活動外，陸上也有許多市集、表演等，透過潮境海灣節享水上活動。

台琉盃國際帆船賽23日上午11時舉辦基隆嶼繞島賽，推薦民眾可以到最佳觀賽點潮境公園或101高地欣賞刺激的比賽。

公路局預估要到端午節連假後11日搶通，公路局今天已完成土石清運超過2000立方公尺。圖／公路局提供
公路局預估要到端午節連假後11日搶通，公路局今天已完成土石清運超過2000立方公尺。圖／公路局提供
基隆市長謝國樑表示，潮境海灣節將展開一系列豐富活動，有的帆船體驗營、親子遙控帆船、SUP體驗及獨木舟體驗等活動。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑表示，潮境海灣節將展開一系列豐富活動，有的帆船體驗營、親子遙控帆船、SUP體驗及獨木舟體驗等活動。記者游明煌／攝影

潮境公園 獨木舟 親子

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