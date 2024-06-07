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基隆這路口斑馬線對折 行人要轉彎憂心視線死角將改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市基金一路208巷情人湖入口處路口斑馬線，民眾發現長得不一樣，從中間的庇護島對折，還連接到轉彎處，民眾擔心有視線死角。記者游明煌／翻攝
基隆市基金一路208巷情人湖入口處路口斑馬線，民眾發現長得不一樣，從中間的庇護島對折，還連接到轉彎處，民眾擔心有視線死角。記者游明煌／翻攝

基隆市基金一路208巷情人湖入口處路口斑馬線，民眾發現長得不一樣，從中間的庇護島對折，還連接到轉彎處，民眾擔心有視線死角，駕駛轉彎不注意容易撞上。民代發現是基隆市政府與公路局各自負責規畫人行道、中間庇護島時程沒有同步，其中一側被護欄擋住導致，將協調改善。

基金一路208巷情人湖入口處路口，平時車流量多，兩個路口不對稱，造成斑馬線畫設並非一般四角垂直方式，近日社群引發民眾討論，認為這樣畫設安全性受質疑，對行人可能也有所不便，擔心車輛經過時是否因距離不等而有危險性。

民眾表示，一般過斑馬線都是走直線，但這處斑馬線是斜的，要繞過來又繞過去，第一次遇到這種「會轉彎的斑馬線」，不太習慣。但也有人說，就是依枕木方向走就好，因為路口不對稱，駕駛人注意就好。

經查，基隆市政府去年7月先做人行道改善工程，做騎樓、遮雨棚等設施；公路局9月裝設庇護島、地面畫設，因其中一側被護欄擋住，因此就畫成有折角的斑馬線。

議員吳驊珈說，未來這個雨遮的護欄會調整位置，把開口對準庇護島直接對接，就可以成為直線通行，改善目前的狀況。市府表示，將再與公路局協調改善。

基隆市基金一路208巷情人湖入口處路口斑馬線，民眾發現長得不一樣，從中間的庇護島對折，還連接到轉彎處，民眾擔心有視線死角。記者游明煌／翻攝
基隆市基金一路208巷情人湖入口處路口斑馬線，民眾發現長得不一樣，從中間的庇護島對折，還連接到轉彎處，民眾擔心有視線死角。記者游明煌／翻攝

人行道 基隆

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