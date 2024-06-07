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抵制傅崐萁「報復性不旅遊?」 綠營花蓮黨部籲理性看待

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
對於綠營出現反對傅崐萁，抵制花蓮的聲浪，在地的民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗希望民眾理性看待。圖／本報資料照片
對於綠營出現反對傅崐萁，抵制花蓮的聲浪，在地的民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗希望民眾理性看待。圖／本報資料照片

民進黨內近日傳出為抵制藍營總召傅崐萁、不到花蓮旅遊消費的聲浪。對此，綠營花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，理解民眾對國會改革法的不滿，但仍請理性看待問題，花蓮需要更多正能量。

日前國會改革法案修法引發綠營不滿，國民黨立院總召傅崐萁成為箭靶，部分綠營人士「反傅」出現抵制花蓮聲浪，北市綠營議員李建昌就發文稱「有人發起不去花蓮消費了！可悲、可歎，但我有點贊成欸！」。

嚴献宗表示，近期立法院出現爭議及暴力行為，現狀是多重因素共同作用的結果，包括傅崐萁的操弄、國民黨與民眾黨及無黨籍的合作等，任何一個環節的改變都可能帶來不同的結果，但國會改革應該是讓人民獲得更多保障，而不是為了保障政黨利益而修法。

他說，理解也能認同民眾對於傅崐萁及其政治作為的反感，顯示民眾對地方政治和經濟發展的關心及對政治清廉和公正的期待，雖然抵制花蓮的行為能表達一時的情緒，但在地鄉親卻不希望看到這樣的結果。

嚴献宗表示，傅崐萁一個人並不能投下52票，每一位對擴權投下同意票的立委，選區的選民都需要負起一份責任，期待未來民眾更加慎重投下手中一票。但另一方面，花蓮震後的振興需要全體民眾的支持，抵制花蓮的經濟活動會對當地民眾、企業造成負面影響，而這些人並不一定是問題的根源，大家在表達政治訴求的同時，也不要忽視對地方經濟的支持。

傅崐萁 國會改革 花蓮

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