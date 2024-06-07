端午連假將展開 蘇花土石流水淹鐵軌東部幹線一度阻斷
端午連假即將展開，但因大雨致災，蘇花公路崇德段傍晚再發生土石流，今天已是第二度造成交通中斷，人員機具到場清除，已可單線放行；另鐵部東部幹線因大雨淹積軌斷，三民至瑞穗間雙線不通，道班人員趕往現場處理後恢復，但西正線暫降速以時速30公里慢行。
花蓮今天下起大雨，傍晚5時許，蘇花公路164.4公里處崇德隧道南口，發生土石流，是繼相距僅約100公尺的164.5公里處今天凌晨零時許土石流後，一天內第二次造成交通中斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，人員機具已到現場清除，約在傍晚5時50分左右單線放行。
此外，台鐵東部幹線三民至瑞穗之間的交通，下午4時27分也因豪雨水淹軌道而中斷。花蓮火車站長楊舜安說，因大雨淹積鐵軌，先前三民－瑞穗間雙線一度不通，有3列次受到影響，工務段道班人員趕往處理，下午5時23分恢復通車，東正線正常行駛，西正線以時速30公里慢行。
南區的玉里鎮公所今天清晨發現高寮大橋便道遭掏空，鎮公所即刻派員搶修，到下午2時搶通完畢，但考量雨勢仍未減緩，且夜間視線不佳，決定即日起至端午連假結束，晚間6時至隔天上午7時，高寮大橋便道及玉長大橋便道都採預警性封閉。
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