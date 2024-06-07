一顆有心愛的粽子 就是這麼好吃 台東米鄉包粽分享愛

端午節前夕台東縣關山鎮救國團今天號召醫院醫護人員、志工、民眾及幼兒園小朋友一起包粽子，並將粽子分別送給警察、消防、療養院和捐血民眾感謝他們的辛勤付出。關山救國團會長周福安表示，此次活動所包裹的素食養生粽特地委託營養師調配食材，適合大人，是很健康的粽子，也讓孩子們學習到端午節不只是吃粽子，也可以是件有意義的節日。

鴻德幼兒園上午傳來陣陣的米飯和餡料香氣，原來在救國團號召下，包括關山慈濟醫院、慈濟基金會、關山國際同濟會和社區民眾來到幼兒園一起教小朋友包粽子。

大人們都非常仔細的從挑選粽葉、調料、抓料到摺葉綁繩，大手牽小手給孩子們上了端午節課，不僅邊包邊說節日由來，更重要的是還教小朋友學習如何「分享」給周邊生活的辛苦人。

關山慈濟醫院營養師楊雅琳表示，包裹的素食粽選用的食材有關山圓糯米、黑米、麵輪、素火腿、米豆、香菇等含有豐富高蛋白質五穀雜糧類，減少碳足跡外，加上以水煮方式相對健康。