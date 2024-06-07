基隆這路口「單一車道」車並行 檢舉達人出手民眾失血批陷阱

基隆市仁一路經銀蛇橋左轉信一路，是每天多數信義區民眾往市區通行要道，橋上只畫單一車道，但因仁一路雙向車流都會匯入，導致很多駕駛人為免卡在路口，多並排進入橋上，頻遭檢舉達人檢舉，民代批有如交通陷阱，要求改善。市府交通處表示，將評估修改為成混合車道可行性。

「你看又一輛開過來，這樣開都是違規的，但如果車子不往橋上開，就很容易卡在路口阻礙交通。」陳情人指著仁一路、劉銘傳路口的車流表示，從仁一路雙向車流都會匯入銀蛇橋，再左轉信一路到市區，或直行義六路到信義區公所方向，每天車流量非常大。

陳情人表示，橋上只有單一車道，依規定不能並排停等紅燈，但很多車都並排行駛、停車，他一再收到罰單，非常不合理，建議改為雙車道。

議員韓世昱說，橋上是單車道，右邊有紅線，但因為仁一路車輛多，左右轉上橋車流量大，為避免堵住後方來車，自動習慣往橋上空間「鑽」，容易變成違規，如同交通陷阱，盼改雙車可並行車道。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，此行為是違反汽車駕駛人，爭道行駛，在單車道駕車與他車並行，處600元以上、1800元以下罰鍰。

交通處交通工程科技正陳思宇表示，仁一路雙向的車流都會匯入銀蛇橋，如果不盡快駛入橋上，紅燈亮起就會卡在路口阻礙車流，造成沒有淨空路口。銀蛇橋寬度不足以設雙車道，但交通部有規範，車道4.5米以上，在路口處可設混合車道，以畫箭頭標示，讓左轉車靠左、直行車靠右，車流分開就可以並行，就不會有違規問題。

不過，交通處指出，橋上僅約4米多，橋上車道是空間否足夠改成混合車道還要研議，因時相複雜，路口時相也都要一併調整。