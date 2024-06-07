宜花賞鯨季冷清 旅宿優惠吸客

這個月起進入賞鯨旺季，受地震衝擊，宜蘭、花蓮遊客銳減，尤其花蓮賞鯨客掉了9成，宜蘭震後收客數也少4成，等不到客人，賞鯨船繫綁碼頭相當冷清；旅宿業者也紛提優惠方案，還有飯店推出限定期間0元入住，希望吸引遊客回流。

花蓮市藍天麗池飯店、吉安麥當勞建物因地震受損強制拆除，藍天麗池飯店花了1個月才拆除完畢，吉安麥當勞5月中開拆，也拆完。因應端午節連假，兩處今天開放通車。

花蓮漁港有6家業者共8艘賞鯨船，去年賞鯨季節湧入15、16萬人次遊客，今年鯨豚現身得早，業者原期待遊客量再創高峰，沒想到發生大地震，遊客不見人影，原有訂單也接二連三被退，賞鯨船等不到客人，繫綁岸邊相當冷清。

維納斯賞鯨業者王登義說，往年5月約3萬人，6月起進入旺季，1天可迎上千遊客，整個月約5萬人次；地震過後遊客量大掉9成到9成5，上月不到千人，「工作人員比遊客還多」，震前預約的一直退到10月。

多羅滿賞鯨業者呂世明說，以往端午節連假每天約開4航班、至少7成滿，但這次僅9日開2班，載客量1、2成，直到暑假都不見起色。政府補助針對旅宿，對賞鯨業沒幫助，等花蓮觀光恢復正常，今年賞鯨季恐已結束。

鄰近的宜蘭賞鯨也受波及，宜蘭賞鯨推廣協會總幹事簡明義說，震後收客數少4成，7到9月預約也不理想，只能「有多少賺多少」，盼政府加大宣導力度，告訴大眾可以安心到宜蘭觀光。

花蓮旅宿業也是重災區，富源蝴蝶谷度假村近日公告8月1日起暫停住宿，餐廳及溫泉服務到12月31日。還有業者咬牙苦撐祭優惠方案，承億文旅旗下「花蓮山知道」飯店即日起至10日推出雙重住房優惠，針對花、東縣民使用觀光宿補助折抵後，平日入住最低0元，每天限量，入住日期到8月29日。