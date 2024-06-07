聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜花賞鯨季冷清 旅宿優惠吸客

聯合報／ 記者陳敬丰王燕華／連線報導
震後遊客卻步，花蓮漁港賞鯨碼頭多艘賞鯨船沒有客人，繫綁岸邊。記者王燕華／攝影
震後遊客卻步，花蓮漁港賞鯨碼頭多艘賞鯨船沒有客人，繫綁岸邊。記者王燕華／攝影

這個月起進入賞鯨旺季，受地震衝擊，宜蘭花蓮遊客銳減，尤其花蓮賞鯨客掉了9成，宜蘭震後收客數也少4成，等不到客人，賞鯨船繫綁碼頭相當冷清；旅宿業者也紛提優惠方案，還有飯店推出限定期間0元入住，希望吸引遊客回流。

花蓮市藍天麗池飯店、吉安麥當勞建物因地震受損強制拆除，藍天麗池飯店花了1個月才拆除完畢，吉安麥當勞5月中開拆，也拆完。因應端午節連假，兩處今天開放通車。

花蓮漁港有6家業者共8艘賞鯨船，去年賞鯨季節湧入15、16萬人次遊客，今年鯨豚現身得早，業者原期待遊客量再創高峰，沒想到發生大地震，遊客不見人影，原有訂單也接二連三被退，賞鯨船等不到客人，繫綁岸邊相當冷清。

維納斯賞鯨業者王登義說，往年5月約3萬人，6月起進入旺季，1天可迎上千遊客，整個月約5萬人次；地震過後遊客量大掉9成到9成5，上月不到千人，「工作人員比遊客還多」，震前預約的一直退到10月。

多羅滿賞鯨業者呂世明說，以往端午節連假每天約開4航班、至少7成滿，但這次僅9日開2班，載客量1、2成，直到暑假都不見起色。政府補助針對旅宿，對賞鯨業沒幫助，等花蓮觀光恢復正常，今年賞鯨季恐已結束。

鄰近的宜蘭賞鯨也受波及，宜蘭賞鯨推廣協會總幹事簡明義說，震後收客數少4成，7到9月預約也不理想，只能「有多少賺多少」，盼政府加大宣導力度，告訴大眾可以安心到宜蘭觀光。

花蓮旅宿業也是重災區，富源蝴蝶谷度假村近日公告8月1日起暫停住宿，餐廳及溫泉服務到12月31日。還有業者咬牙苦撐祭優惠方案，承億文旅旗下「花蓮山知道」飯店即日起至10日推出雙重住房優惠，針對花、東縣民使用觀光宿補助折抵後，平日入住最低0元，每天限量，入住日期到8月29日。

地震 宜蘭 端午節 花蓮 賞鯨 鯨豚

延伸閱讀

震災撐不住！花蓮童話世界「山姆先生咖啡館」暫停營業

花蓮地震後觀光客轉向墾丁、小琉球？當地訂房率曝光 旅宿業持續低迷

因地震受損…花蓮2棟大樓拆完預計明天通車 交通黑暗期將結束

宜蘭羅東藝穗盃街舞大賽開跑 總獎金破10萬

相關新聞

宜花賞鯨季冷清 旅宿優惠吸客

這個月起進入賞鯨旺季，受地震衝擊，宜蘭、花蓮遊客銳減，尤其花蓮賞鯨客掉了9成，宜蘭震後收客數也少4成，等不到客人，賞鯨船...

宜蘭鐵路通車百年 集章享優惠

宜蘭往返台北的鐵路1924年通車，今年滿百年，宜蘭縣史館、台鐵公司昨起到年底，將共同辦理特展、集章等3場系列活動。鐵路對...

綠批找網紅行銷370萬動用表決創惡例 基市府：多元行銷

基隆市議會審查市政府觀銷處編列一筆370萬元，要聘請網紅等協助推廣市政亮點，但綠多位議員認為與「政策大使」及其他行銷預算...

早餐店老闆娘回報家扶恩情捐一日所得 基隆林依晨有愛

基隆市「暖晨心食」老闆娘吳巧瀅從事餐飲業，自幼單親與父親相依為命，兒時家中經濟狀況不佳，受過家扶中心扶助，她感恩在心，多...

基隆山崩交通斷…潮境商家業績掛零 謝國樑提振興方案

基隆山崩導導致車子無法開進潮境公園，商家慘兮兮，不見人潮，損失慘重，有業者說業績是零。市長謝國樑今天率市府團隊與潮境公園...

因地震受損…花蓮2棟大樓拆完預計明天通車 交通黑暗期將結束

花蓮市藍天麗池飯店、吉安麥當勞建物因地震受損，需強制拆除。藍天麗池飯店從5月初開拆，花了1個月才拆除完畢；吉安麥當勞則在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。