聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭鐵路通車百年 集章享優惠

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭縣政府縣史館、台鐵公司共同舉辦宜蘭鐵路通車百年系列活動，縣長林姿妙（右）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府縣史館、台鐵公司共同舉辦宜蘭鐵路通車百年系列活動，縣長林姿妙（右）等人出席。記者陳敬丰／攝影

宜蘭往返台北的鐵路1924年通車，今年滿百年，宜蘭縣史館、台鐵公司昨起到年底，將共同辦理特展、集章等3場系列活動。鐵路對宜蘭的發展意義重大，百年前尚未通車時，年輕的老縣長陳進東赴日求學還得步行前往基隆搭船，百年過去，一首「丟丟銅」童謠已深植所有宜蘭人心中。

鐵路通車百年之際，宜蘭到羅東鐵路高架化也排進時程，最快10年完工。交通處長黃志良表示，高架化完成後，橋下的舊鐵道空間也會再利用，參考如冬山車站高架化，規畫觀光休憩空間，至於周邊道路、土地也會再串聯。

縣史館表示，1924年草嶺隧道打通，北起八堵、南抵蘇澳的宜蘭線通車，11月30日上午10時40分第一班列車出發；館長廖英杰說，鐵路尚未通車時，10餘歲的老縣長陳進東剛從公學校畢業，要赴日留學，搭火車到礁溪車站後，再搭便車至大里，隨後徒步走到基隆搭船，總共耗時2天。

縣史館、台鐵公司共同推出系列活動，搭火車可領取紀念戳章，包含宜蘭、大里、礁溪、羅東、蘇澳5個車站日本時期的紀念章，供民眾收集；縣史館也與觀光旅宿業者合作，授權使用戳章圖樣，給業者製作衣服等文創產品，或完成集章享有優惠。

基隆 宜蘭 羅東 鐵路高架化 鐵道

延伸閱讀

因地震受損…花蓮2棟大樓拆完預計明天通車 交通黑暗期將結束

宜蘭羅東藝穗盃街舞大賽開跑 總獎金破10萬

淡江大橋將通車 議員憂成「另個夢魘」…交通轉運規畫中

宜蘭鐵路通車百周年 縣史館、台鐵公司推出集章活動

相關新聞

宜花賞鯨季冷清 旅宿優惠吸客

這個月起進入賞鯨旺季，受地震衝擊，宜蘭、花蓮遊客銳減，尤其花蓮賞鯨客掉了9成，宜蘭震後收客數也少4成，等不到客人，賞鯨船...

宜蘭鐵路通車百年 集章享優惠

宜蘭往返台北的鐵路1924年通車，今年滿百年，宜蘭縣史館、台鐵公司昨起到年底，將共同辦理特展、集章等3場系列活動。鐵路對...

綠批找網紅行銷370萬動用表決創惡例 基市府：多元行銷

基隆市議會審查市政府觀銷處編列一筆370萬元，要聘請網紅等協助推廣市政亮點，但綠多位議員認為與「政策大使」及其他行銷預算...

早餐店老闆娘回報家扶恩情捐一日所得 基隆林依晨有愛

基隆市「暖晨心食」老闆娘吳巧瀅從事餐飲業，自幼單親與父親相依為命，兒時家中經濟狀況不佳，受過家扶中心扶助，她感恩在心，多...

基隆山崩交通斷…潮境商家業績掛零 謝國樑提振興方案

基隆山崩導導致車子無法開進潮境公園，商家慘兮兮，不見人潮，損失慘重，有業者說業績是零。市長謝國樑今天率市府團隊與潮境公園...

因地震受損…花蓮2棟大樓拆完預計明天通車 交通黑暗期將結束

花蓮市藍天麗池飯店、吉安麥當勞建物因地震受損，需強制拆除。藍天麗池飯店從5月初開拆，花了1個月才拆除完畢；吉安麥當勞則在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。