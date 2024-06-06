綠批找網紅行銷370萬動用表決創惡例 基市府：多元行銷

基隆市議會審查市政府觀銷處編列一筆370萬元，要聘請網紅等協助推廣市政亮點，但綠多位議員認為與「政策大使」及其他行銷預算重疊，要求提大會，但國民黨籍主席何淑萍卻罕見動用表決通過預算，綠批創審查預算惡例。市府今晚說明，這筆行銷預算，是希望讓多元行銷，以不同形式協助在國內外市場行銷基隆。

基隆市觀光及城市行銷處編列370萬行銷預算，內容包含擴大辦理託播地方文化有關紀錄片及公用頻道推廣宣導業務、辦理多項基隆亮點媒體行銷，規畫KOL（意見領袖）原創自媒體、綜藝性頻道及網路串流平台相關作業費用。

市議會昨晚加班審查該筆預算，民進黨議員張顥瀚說，市府已找了藝人安心亞當城市代言人，還有政策大使民眾黨前發言人楊寶楨，現在又要編預算邀請KOL行銷，根本疊床架屋。

民進黨議員鄭文婷表示，大會主席突然清點人數表決，讓現場傻眼，主席仍然一意孤行過這筆預算，要找網紅來行銷又說不清楚，讓人質疑必要性。

但國民黨議員則都認為有其必要，鄭愷玲表示，透過自媒體來行銷基隆這座城市，讓更多人看到基隆市的美好，非常正向、值得鼓勵。曾紀嚴認為，行銷基隆370萬元的預算都還不夠，大家要支持。

市府觀銷處長郭憲平在會中說明，預算主要強化宣導基隆在民眾心中的印象，並加強推廣，在城市行銷上必須針對不同受眾，有不同程度的行銷工作。

何淑萍今天說明，該筆預算有20多人次議員的發言，有議員甚至起來發言3次，已充分討論，市府也已說明，這幾一天已有很多預算都送大會，不宜每筆預算一直送大會，她身為審查會主席要取捨、做決定，以表決是最適合的作法，沒有不對。