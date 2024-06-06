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早餐店老闆娘回報家扶恩情捐一日所得 基隆林依晨有愛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市早餐店老闆娘吳巧瀅（左），兒時受過家扶中心扶助，她感恩在心，多年來協助獨老、弱勢，今天在10周年慶，把一日所得全數捐給基隆家扶中心。圖／家扶中心提供
基隆市早餐店老闆娘吳巧瀅（左），兒時受過家扶中心扶助，她感恩在心，多年來協助獨老、弱勢，今天在10周年慶，把一日所得全數捐給基隆家扶中心。圖／家扶中心提供

基隆市「暖晨心食」老闆娘吳巧瀅從事餐飲業，自幼單親與父親相依為命，兒時家中經濟狀況不佳，受過家扶中心扶助，她感恩在心，多年來協助獨老、弱勢，今天在10周年慶，把一日所得全數捐給基隆家扶中心。她說，她現在有一點點能力，希望幫助需要的人，讓社會充滿「善的循環」。

吳巧瀅今年34歲，從國小開始接受基隆家扶中心生活與課業的照顧，大學畢業後，申請青年創業貸款在基隆市七堵區開早餐店，長期以來她對獨居老人、弱勢小朋友，在早餐費用上幫忙「減價」，以優惠的方式來協助。

曾有一位獨居長者幾乎每天來吃早餐，但經濟狀況不佳，她把原價55元的早餐只收30元，「優惠」時間長達1年，讓長者能吃飽。今天議員曾怡芳來當一日店長，議員鄭愷玲、洪森永都來助陣，幫忙吆喝大家一起支持家扶中心，多捐一點。

吳巧瀅表示，今天義賣活動受到眾多人士的支持，活動共獲得1萬8000元捐款，決定每年6月6日當天都舉辦這個有意義的活動。

一名媽媽說，她今天也消費了120元，雖然金額不高，但難能可貴的是老闆娘的愛心，全力支持。另有民眾還為老闆娘封上「基隆林依晨」稱號，都說長得很像。

曾怡芳說，吳巧瀅人美心善，在斜槓人生中還是專業的花藝師，經常與她舉辦專業手作課程，今天她當一日店長，負責點餐、送餐，希望與巧瀅一起為公益活動盡一份心力。

基隆家扶主任陳美君說，感謝大家享用美味早餐用愛心做公益，義賣款項將運用在基隆家扶的扶幼捐款，幫忙弱勢家庭。

基隆市早餐店老闆娘吳巧瀅（左），兒時受過家扶中心扶助，她感恩在心，多年來協助獨老、弱勢，今天在10周年慶，把一日所得全數捐給基隆家扶中心。圖／家扶中心提供
基隆市早餐店老闆娘吳巧瀅（左），兒時受過家扶中心扶助，她感恩在心，多年來協助獨老、弱勢，今天在10周年慶，把一日所得全數捐給基隆家扶中心。圖／家扶中心提供
基隆市早餐店老闆娘吳巧瀅（左），兒時受過家扶中心扶助，她感恩在心，多年來協助獨老、弱勢，今天在10周年慶，把一日所得全數捐給基隆家扶中心。圖／家扶中心提供
基隆市早餐店老闆娘吳巧瀅（左），兒時受過家扶中心扶助，她感恩在心，多年來協助獨老、弱勢，今天在10周年慶，把一日所得全數捐給基隆家扶中心。圖／家扶中心提供

基隆 早餐店 老闆娘

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