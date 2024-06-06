基隆山崩交通斷…潮境商家業績掛零 謝國樑提振興方案

基隆山崩導導致車子無法開進潮境公園，商家慘兮兮，不見人潮，損失慘重，有業者說業績是零。市長謝國樑今天率市府團隊與潮境公園周邊店家研討振興經濟方案，將於端午連假期間先推出潮境接駁巴士，後續推動振興大禮包吸引遊客，消費滿300元以上，最大獎可抽iPhone 15手機。

潮境公園及海科館為基隆重要熱門的觀光景點，受到台2線山崩影響道路中斷，周邊店家遭受衝擊，尤其是潮境公園，最快11日才能搶通，讓商家憂心忡忡。

謝國樑今天中午率產業發展處長林鼎超、文化局長江亭玫、民政處長張淵翔及中正區長傅俊昇等人，前往潮境公園與海科館及周邊商家進行午餐座談。商家反映因為山崩大幅影響來客量，損失慘重。

商家說，現在的業續是零，原來預訂客全取消，11日才會搶通，端午節連假整個潮境商家也都會損失慘重。

市府將於端午連假期間7到10日加開接駁巴士，接駁點由海科館站（往平浪橋方向）接駁至潮境公園海洋中心，從早上9點營業到晚上9點，每半小時一班；而原服務潮境海科館的接駁車也照常服務。另於土石崩塌搶修期間，海科館鄰近南大客停車場將全面開放提供給在地居民、搶修工程及遊客停車使用。

市府規畫在交通恢復正常後的首周6月14日起，一直到7月31日止，為期一個半月間推出系列振興大禮包，只要到潮境公園消費滿新台幣300元，就可享「先送再抽」優惠，首先送「Keelung紀念購物袋」（限量1000個，送完為止），之後還可參加抽獎，最大獎項為最新 iPhone 15 手機，另有多樣優質獎品。

只要憑活動期間在潮境公園店家消費之發票，就可自7月15日起到市府兌換「振興潮境紀念杯」，數量有限，換完為止。詳細活動訊息，請上市府「魅力基隆」或產發處「潮嚮‧ 山海基隆」粉專查詢。