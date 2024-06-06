因地震受損…花蓮2棟大樓拆完預計明天通車 交通黑暗期將結束

花蓮市藍天麗池飯店、吉安麥當勞建物因地震受損，需強制拆除。藍天麗池飯店從5月初開拆，花了1個月才拆除完畢；吉安麥當勞則在5月中開拆，已拆除完畢。因應端午節連假，兩處預計於明（7）日開放通車，恢復正常通行，結束市區交通黑暗期。

花蓮市藍天麗池飯店位於中正路與復興街口，為了拆除作業方便進行，工程單位封閉至明禮路，導致南下北上的車輛須繞道至其他道路通行，經常塞車，位於飯店對面的麥當勞只能暫停營業。而在吉安鄉中華路與宜昌一街口的麥當勞成為危樓而拆除，讓許多居民的回憶也跟著消失。

兩處危樓拆除，等於一次少了2間麥當勞，想吃速食的居民只好到中山路的麥當勞、遠百地下室的麥當勞點餐，經常在尖峰時段大排長龍，外送機車也停一整排，大家都希望俗稱「大麥」的中正路麥當勞能早日恢復營業。

公路局東區養護工程分局指出，花蓮縣政府緊急辦理拆除藍天麗池飯店、吉安麥當勞危樓作業，花蓮工務段轄管台9線191.2公里至191.4公里（明禮路至復興街）、台9丙線1.76公里至2公里（宜昌一街至宜昌四街街口）2處道路封閉路段，配合縣府預計在6月7日開放通行，至於幾點通車，依縣府公告為準。