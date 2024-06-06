黃仁勳旋風襲台！陳俊宇力薦輝達設廠宜蘭 縣府：樂觀其成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台，掀起「黃仁勳旋風」，民進黨宜蘭立委陳俊宇不忘推薦自家，喊話建議黃在宜蘭科學園區設置第二座研發設計中心。宜蘭縣府表示，宜蘭科學園區隸屬新竹科學園區管理，若研發屬性相容，自然樂觀其成，有其他行政程序需要協助也可以幫忙。

陳俊宇表示，政府2004年選擇宜蘭發展數位創意與通訊知識服務，2005年核定籌設宜蘭科學園區，以精密機械、生物科技、綠能、通訊與光電元件材料等5大產業為主，搭配美食、觀光等宜蘭在地產業，發展為產業與生態平衡的知識交流中心。

陳俊宇指出，宜蘭靠近台北、鄰近宜蘭大學，土地價格比起台北便宜許多；宜科園區總面積70.99公頃，扣除公共設施、綠化帶，可供出租的面積為33.82公頃，目前已出租11.82公頃，還有20公頃土地可以利用，適合作為輝達的第二座研發設計中心。

陳俊宇認為，宜蘭科學園區北有運動公園，南接縣政中心，經國道5號到台北只要40分鐘，未來10年更將有高鐵延伸宜蘭的計畫，滿足休閒、工作、運動、交通多方面需求；最重要的是，離宜蘭市東門夜市、羅東鎮羅東夜市都只要10分鐘車程，絕對符合黃仁勳「要有好夜市」的條件。