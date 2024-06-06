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黃仁勳旋風襲台！陳俊宇力薦輝達設廠宜蘭 縣府：樂觀其成

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭科學園區2005年核定至今，尚有20公頃土地可供出租，宜蘭立委陳俊宇力薦輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳設廠，縣府表示若符合產業相容性，自然樂觀其成。本報資料照
宜蘭科學園區2005年核定至今，尚有20公頃土地可供出租，宜蘭立委陳俊宇力薦輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳設廠，縣府表示若符合產業相容性，自然樂觀其成。本報資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台，掀起「黃仁勳旋風」，民進黨宜蘭立委陳俊宇不忘推薦自家，喊話建議黃在宜蘭科學園區設置第二座研發設計中心。宜蘭縣府表示，宜蘭科學園區隸屬新竹科學園區管理，若研發屬性相容，自然樂觀其成，有其他行政程序需要協助也可以幫忙。

陳俊宇表示，政府2004年選擇宜蘭發展數位創意與通訊知識服務，2005年核定籌設宜蘭科學園區，以精密機械、生物科技、綠能、通訊與光電元件材料等5大產業為主，搭配美食、觀光等宜蘭在地產業，發展為產業與生態平衡的知識交流中心。

陳俊宇指出，宜蘭靠近台北、鄰近宜蘭大學，土地價格比起台北便宜許多；宜科園區總面積70.99公頃，扣除公共設施、綠化帶，可供出租的面積為33.82公頃，目前已出租11.82公頃，還有20公頃土地可以利用，適合作為輝達的第二座研發設計中心。

陳俊宇認為，宜蘭科學園區北有運動公園，南接縣政中心，經國道5號到台北只要40分鐘，未來10年更將有高鐵延伸宜蘭的計畫，滿足休閒、工作、運動、交通多方面需求；最重要的是，離宜蘭市東門夜市、羅東鎮羅東夜市都只要10分鐘車程，絕對符合黃仁勳「要有好夜市」的條件。

宜蘭縣副縣長林茂盛表示，輝達若能進駐宜蘭絕對是一件大事，不過宜科隸屬於竹科，不清楚輝達的研發中心與宜科目前的產業發展狀況是否相符，若相容性沒問題，縣府當然樂觀其成，也一定會全力協助處理相關行政程序。

民進黨宜蘭立委陳俊宇認為，宜蘭科學園區周邊設施完善，交通方便，更重要的是往南往北都有知名夜市，符合黃仁勳的「設廠標準」。圖／陳俊宇辦公室提供
民進黨宜蘭立委陳俊宇認為，宜蘭科學園區周邊設施完善，交通方便，更重要的是往南往北都有知名夜市，符合黃仁勳的「設廠標準」。圖／陳俊宇辦公室提供

夜市 輝達 陳俊宇 黃仁勳

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