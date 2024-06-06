花東三法假議題？鍾東錦喊只是講心裡話 誇傅崐萁厲害「或許有什麼法寶」

花東三法受到矚目，苗栗縣長鍾東錦昨天在縣議會答詢時脫口而出是假議題，今天受訪說，因為他認為有點天馬行空，但國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁或許有什麼法寶，傅沒講他也不知道，他只是講出心裡的話，有些事情事緩則圓，也沒有對錯，如果對誰比較不禮貌，也表示歉意。

民進黨苗栗縣議員羅貴星昨天質詢鍾東錦對花東三法的看法，鍾東錦指稱是假議題，今天受訪指出，從頭到尾他認為花東三法有點天馬行空，如果要實現，真的要很久，且難度很高，CP值也不夠，如果花很多錢，路沒有很多人走，怎麼回收呢？也回收不來。

鍾東錦說，不管中央政府或財團投資的可能性不很大，環境影響評估才是最重要的，通過的機率太低，就以工法來說，中橫公路曾被當作是一大政績，但921大地震後不通，到現在還是很困難，而花東是地震頻繁地區，是否適合做此建設？所以他認為是假議題，但傅總召真的很厲害，有什麼特殊想法及法寶，傅沒講他也不清楚。

鍾東錦指出，未來AI智慧資訊要快速，生活步調要放慢，反而不用那麼快速，未來旅遊、觀光及生活也好，過程比較重要，若很快速度的到達目的地，並非真正去觀光旅遊的目的，他覺得花蓮應不太可能發展大量工、商業，還是以觀光旅遊為主。

他的人講話比較直，但是講出心裡的話，他認為有些事情事緩則圓，那也沒有對錯，如果有對誰不禮貌也表示歉意，但他說出自己的看法及淺見，也不見得一定正確，他自己也會盡量努力調整。