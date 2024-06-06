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宜蘭羅東藝穗盃街舞大賽開跑 總獎金破10萬

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭羅東鎮公所7月20日將舉辦藝穗盃街舞大賽，總獎金10萬4000元，明天開放報名，限25隊。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭羅東鎮公所7月20日將舉辦藝穗盃街舞大賽，總獎金10萬4000元，明天開放報名，限25隊。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭羅東鎮公所7月舉辦旗艦活動藝穗節，其中7月20日是藝穗盃街舞大賽，總獎金10萬4000元，明天開放報名，限25隊。在地舞者表示，宜蘭街舞圈這幾年朝氣蓬勃，練習者已經突破千人，各類比賽能增加街舞的曝光度，也有助發展，希望爭取更多開放的練習場地。

羅東鎮公所歷年舉辦藝穗盃街舞大賽，今年是第六屆，定於7月20日下午6時半於中山公園舉行，6月7日到7月1日開放報名，每隊人數、舞風不限。比賽當天選出冠軍獎金4萬元、亞軍2萬5000元、季軍1萬元、優選5隊各5000元、佳作2隊各2000元。

公所觀光所指出，過去參賽隊伍多為成人隊，少數兒童隊較難脫穎而出，為鼓勵孩童，才會當場設置佳作獎；近年兒童街舞蓬勃發展，許多孩子的實力已不輸大人，加上為鼓勵更多隊伍參賽，今年首次公開設置佳作獎。過去大多會報滿25隊，參賽隊伍以外縣市為主，宜蘭隊伍約2到3隊。

宜蘭縣體育會街舞會主委王捷民表示，藝穗盃的比賽方式是排舞，參賽者多為職業舞團，宜蘭沒有職業舞團，自然較少參賽，其他類型的街舞比賽如Battle賽，參賽的縣內舞者就相當多；藝穗盃若能增加其他類型的比賽方式也很好，但無論如何，比賽能增加曝光度，對縣內的街舞發展都是好事。

王捷民說，宜蘭這幾年街舞發展興旺，越來越多人投入教學與練習，職業與業餘的舞者保守估計已超過千人。另一方面，供街舞練習的開放式空間卻比較少，為人熟知的只有羅東文化工場，不少練習者得利用學校穿堂或租用舞蹈教室；其實縣內有不少空間適合練舞，他們會持續推動設置公開街舞練習場地。

宜蘭街舞這幾年蓬勃發展，縣內舞者已超過千名，不過開放的練習場地較少，在地舞者推動增設。圖為縣內舞團「泰雅妹妹」在鎮公所大廳演出。圖／羅東鎮公所提供
宜蘭街舞這幾年蓬勃發展，縣內舞者已超過千名，不過開放的練習場地較少，在地舞者推動增設。圖為縣內舞團「泰雅妹妹」在鎮公所大廳演出。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭 羅東 街舞

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