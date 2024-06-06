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基隆首間學校午餐廚房公辦民營 長樂國小招商說明會

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩。圖／教育處提供
基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩。圖／教育處提供

基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩，並且廣邀各食材及團膳業者參與投標，公辦民營是學校設有廚房，委託業者進駐營運及管理午餐事務，以達事權專一，提供基隆市學生更優良的供餐品質與環境。

教育處表示，目前基隆有公辦公營和民辦民營兩種型態，公辦公營為學校設有廚房，由學校負責營運管理午餐事務；民辦民營為學校無設廚房，外訂桶餐送到學校讓師生用餐。

教育處代理處長楊桂杰說明，長樂國小為首間試辦公辦民營的廚房，預計供應3校約2000餐，履約期間1年並擴充1年，採購金額約5千9百萬，已於5月20日上網公告招標，至6月12日截止。

楊桂杰表示，如第一間學校廚房委外辦理的成效良好，其餘11間學校廚房也會陸續評估轉型，以提供學童更具品質保證、安全衛生的營養午餐。

另113學年度學校午餐食材招標採購，將於6至8月陸續上網公告，計11個食材財物採購標案及15個外訂桶餐勞務採購標案，皆以最有利標評選方式辦理採購，歡迎具資格的優質廠商踴躍投標，共同為學生午餐品質把關。

市長謝國樑表示，基隆市府從去年至今，推動食安三箭，從「食材經費提升」、「制度導入」、「午餐工作者待遇提升」三方面執行，提高補助學童每人每餐20元營養午餐費用，還引進HACCP專家入校輔導，規畫午餐人力到位，使學校廚工、午餐秘書、學校營養師等午餐工作者的待遇及制度能夠充足。

基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩。圖／教育處提供
基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩。圖／教育處提供
基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩。圖／教育處提供
基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩。圖／教育處提供
基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩。圖／教育處提供
基隆市政府今天在長樂國小首辦學校午餐採購說明會，採取公辦民營方式，邀請12間有廚房學校到場觀摩。圖／教育處提供

基隆 廚房 食材

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