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基隆綠竹筍大賽陳文欽奪特等獎 長像金牛角越彎越好吃

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
其中筍農陳文欽脫穎而出拿下特等獎，他說，「評比就是看彎度」，越彎越好吃，就像金牛角一樣。記者游明煌／攝影
其中筍農陳文欽脫穎而出拿下特等獎，他說，「評比就是看彎度」，越彎越好吃，就像金牛角一樣。記者游明煌／攝影

基隆農會今天舉辦綠竹筍評鑑賽，共有30名筍農參賽，其中筍農陳文欽脫穎而出拿下特等獎冠軍殊榮，他說，「評比就是看彎度」，越彎越好吃，就像金牛角一樣，這是他第一次拿到特等獎，得獎秘訣就是不懂的就請教老前輩，像小孩用心去照顧是關鍵。

基隆市綠竹筍栽培面積約140公頃，年產量約600公噸，綠竹筍產期自每年5月至10月，而6月至8月則是盛產期。農會輔導成立綠竹筍產銷班1班，有12名班員，栽培面積約8.22公頃，班年產量約28公噸。

基隆市農會綠竹筍評鑑賽邁入第25年，比賽依據外觀色澤（25％）、肉色氣味（25％）、柔嫩度（25％）、糖度（25％）等評分標準進行評比。

獲得特等獎的陳文欽說，這是第一次獲得殊榮，今年因為雨水多，導致綠竹筍甜度下降，自己種出的竹筍彎度足夠，參賽的每一塊竹筍形狀與重量相近，很開心可以獲得農會的肯定，未來會繼續努力。「評比就是看彎度」，越彎越好就像金牛角一樣，是自己種出來的成果，不懂的就請教老前輩，用心去照顧是關鍵。

農業部桃園區農業改良場樹林分場副研究員廣泉說，挑選綠竹筍可看四個地方，第一是看彎度，如像牛角一樣，筍肉含量是最高的；第二筍尖不能張得太開，太開表示有點老；第三外觀顏色很均勻呈現霧霧的，每一片筍片像麟片的感覺；第四橫切面看起來顏色不要太深，均勻乳白色、看起來很細緻。

受邀出席的基隆市議會議長童子瑋指出，好吃的綠竹筍選購原則，有5個口訣「白、彎、短、肥、像牛角」，用手掂有沈重感。七堵有許多農場是許多人假日的放鬆選擇，這也是七堵尚未被完全發揮的休閒農業潛力。若經過得宜的農戶串連、整合與宣傳，期待能夠成為吸納雙北周末休閒客群的產業亮點。

童子瑋表示，農漁業走向休閒觀光發展，是基隆重要的產業振興方針。市府產發處應全力專注於產業的振興與扶助，並由觀銷處來規劃各式專責宣傳，進行專業分工，才能有效的提升基隆農漁業的全國能見度，打響基隆休閒農業的招牌。

筍農陳文欽脫穎而出拿下特等獎，基隆市議會議長童子瑋指出，期待七堵能夠成為吸納雙北周末休閒客群的產業亮點。記者游明煌／攝影
筍農陳文欽脫穎而出拿下特等獎，基隆市議會議長童子瑋指出，期待七堵能夠成為吸納雙北周末休閒客群的產業亮點。記者游明煌／攝影
挑選綠竹筍橫切面看起來顏色不要太深，均勻乳白色、看起來很細緻。記者游明煌／攝影
挑選綠竹筍橫切面看起來顏色不要太深，均勻乳白色、看起來很細緻。記者游明煌／攝影
其中筍農陳文欽脫穎而出拿下特等獎，他說，「評比就是看彎度」，越彎越好吃，就像金牛角一樣。記者游明煌／攝影
其中筍農陳文欽脫穎而出拿下特等獎，他說，「評比就是看彎度」，越彎越好吃，就像金牛角一樣。記者游明煌／攝影
基隆市農會今天舉辦綠竹筍評鑑賽，共有30名筍農參賽。記者游明煌／攝影
基隆市農會今天舉辦綠竹筍評鑑賽，共有30名筍農參賽。記者游明煌／攝影

基隆 童子瑋 農會

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