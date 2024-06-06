沒人要賞鯨了？業者等不到客人 船隻綁岸邊、工作人員比遊客多

這個月開始進入賞鯨旺季，但受地震影響，花蓮業者苦嘆來客量掉了9成，５月整個月不到1000人，「工作人員比遊客還多」，比疫情期間還慘；宜蘭賞鯨潮也受到很大影響，震後至今收客數量減少約4成。

花蓮漁港有6家業者共8艘賞鯨船，去年賞鯨季節湧入15、16萬人次遊客，今年鯨豚現身得早，業者原本期待遊客量再創高峰，沒想到發生大地震，不但遊客不見人影，原有的訂單也接二連三被退，賞鯨船等不到客人，繫綁岸邊，相當冷清。

多羅滿賞鯨業者呂世明說，6到8月是最旺季，一天會開3到4個航班，但4月3日地震到現在不見任何起色。這周六起是3天端午連假，以往此時每天大約4航班、至少7成滿，但這次端午連假，只有9日那天開2班，載客量約1、2成。

維納斯賞鯨船業者王登義也說，6月起進入熱季，一天可迎來上千賞鯨客，往年5月約有3萬人、6月5萬人次，地震過後遊客量大掉9成到9成5，上個月不到1000人，「工作人員比遊客還要多」，震前預約的一直退到10月，每個業者都是苦哈哈。

「還在等待天亮」呂世明表示，賞鯨要配合天氣、海象，屬於季節性活動，業者都是做半年撐一年，且因為出海要保險、報關，必須事先預約，但一直到暑假都不見起色；王登義表示，政府補助針對旅宿，對賞鯨業沒有什麼幫助，很擔心等觀光恢復正常，今年賞鯨季都要結束了。

鄰近的宜蘭雖沒有震災，賞鯨卻也受波及。宜蘭賞鯨推廣協會總幹事簡明義表示，4月3日至今，收客數少了約4成，7到9月預約也不理想，現在只能「有多少賺多少」；遊客害怕地震效應，但宜蘭其實沒有受到多大損傷，盼政府加大宣導力度，告訴大眾可以安心到宜蘭觀光。