端午連假蘇花全天不管制 中橫3時段放行各2小時
端午連假將至，台9線蘇花路廊全日不管制，公路局預估，8日上午8時至12時將是交通尖峰期；台8線中橫公路天祥至太魯閣口維持每天3次放行，單次放行延長為2小時，夜間封閉。
台9線158.6公里處下清水橋5月30日拓寬便橋，全段開放大型車通行，維持白天施工管制放行，夜間、假日不管制。
公路局東區養護工程局預估，端午連假蘇花路廊8日單日交通量1萬4000輛次，車多時段平均每小時850至950輛；北上返工車潮10日下午1時持續至晚間8時。
台8線中橫公路因邊坡穩定性較低，加上氣候不穩定，落石頻率仍高，仍以分階段逐步放寬，天祥至太魯閣口路段，不分平假日，每天放行3時段，每次1小時。
因應端午連假通行需求，中橫公路維持每天3時段放行，每次放行增加至2小時，放行時段分別為上午7時至9時、上午11時至下午1時及下午3時30分至5時30分，其餘時段封閉。
市區交通管制部分，花蓮縣警察局指出，花蓮市藍天麗池大樓於2日拆除完成，目前正在進行中正路周邊道路重鋪及標線重繪，預計7日開放通行；吉安鄉台雄商業大樓麥當勞5日拆除完成，目前正在收尾，最快7日下午開放中華路二段及宜昌一街等路段通行。
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