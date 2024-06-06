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端午連假蘇花全天不管制 中橫3時段放行各2小時

中央社／ 花蓮縣6日電

端午連假將至，台9線蘇花路廊全日不管制，公路局預估，8日上午8時至12時將是交通尖峰期；台8線中橫公路天祥至太魯閣口維持每天3次放行，單次放行延長為2小時，夜間封閉。

台9線158.6公里處下清水橋5月30日拓寬便橋，全段開放大型車通行，維持白天施工管制放行，夜間、假日不管制。

公路局東區養護工程局預估，端午連假蘇花路廊8日單日交通量1萬4000輛次，車多時段平均每小時850至950輛；北上返工車潮10日下午1時持續至晚間8時。

台8線中橫公路因邊坡穩定性較低，加上氣候不穩定，落石頻率仍高，仍以分階段逐步放寬，天祥至太魯閣口路段，不分平假日，每天放行3時段，每次1小時。

因應端午連假通行需求，中橫公路維持每天3時段放行，每次放行增加至2小時，放行時段分別為上午7時至9時、上午11時至下午1時及下午3時30分至5時30分，其餘時段封閉。

市區交通管制部分，花蓮縣警察局指出，花蓮市藍天麗池大樓於2日拆除完成，目前正在進行中正路周邊道路重鋪及標線重繪，預計7日開放通行；吉安鄉台雄商業大樓麥當勞5日拆除完成，目前正在收尾，最快7日下午開放中華路二段及宜昌一街等路段通行。

中橫公路 花蓮 連假

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