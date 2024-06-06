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花蓮重慶市場自備環保袋 送現金抵用券、每月抽500元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋，以市區重慶市場作為環保減塑示範市場，推出兌換現金抵用券活動，吸引不少民眾參與。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋，以市區重慶市場作為環保減塑示範市場，推出兌換現金抵用券活動，吸引不少民眾參與。記者王思慧／攝影

花蓮環保局鼓勵民眾自備環保袋，商家不主動提供塑膠袋，以市區重慶市場作為環保減塑示範市場，民眾自備環保袋或容器購物，即日起至11月底，不但有20元現金抵用券及精美小禮，每月可抽500元現金抵用券，吸引不少民眾參與，大部分的人都已自備環保袋買菜，8成5以上攤商也響應。

據環境部統計，全台每人1天平均使用2至3個塑膠袋，其中傳統市場未被列為限塑對象，部分攤商免費提供塑膠袋給客人，塑膠袋丟棄後影響環境。

減塑活動承辦人員林麗櫻表示，塑膠垃圾耐久不壞，是全球環境面臨的汙染問題，推出市場塑膠袋減量活動，盼能培養民眾隨身攜帶環保袋或環保容器的習慣。

重慶市場自治會主委陳愛玲指出，市場內販售商品以生鮮魚雞豬肉居多，自治會近年向攤商宣導，在買賣商品時，先詢問客人是否自備購物袋，如果沒有購物袋，建議將購買的同類商品集中放在一袋，減少塑膠袋使用。

陳愛玲說，環保局活動開跑後，目前已有8成5以上的攤位響應，甚至有業者會提供減5元，或商品增量的優惠，鼓勵消費者自備環保袋或環保容器。

環保局表示，即日起到11月底止，民眾只要自備購物袋或環保容器到重慶市場採買，就可到市場裡兌換20元現金抵用券與1份精美禮物；消費者可掃描攤位上的QR Code，到活動頁面拍照留言並標記朋友，就有機會抽到500元現金抵用券，每月會抽出10名幸運得主。

在市場門口有「袋袋愛分享」的箱子，環保局歡迎民眾把不需要的環保袋放進去，提供給其他鄉親使用，讓資源重複利用。

平時身上自備購物袋的林姓婦人說，環保局辦理的活動很好，有誘因鼓勵民眾響應減塑政策，也向周邊的親朋好友分享活動。

花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋，以市區重慶市場作為環保減塑示範市場，推出兌換現金抵用券活動。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局鼓勵民眾自備環保袋，以市區重慶市場作為環保減塑示範市場，推出兌換現金抵用券活動。記者王思慧／攝影
花蓮重慶市場門口有「袋袋愛分享」的箱子，環保局歡迎民眾把不需要的環保袋放進去，提供給其他鄉親使用，讓資源重複利用。記者王思慧／攝影
花蓮重慶市場門口有「袋袋愛分享」的箱子，環保局歡迎民眾把不需要的環保袋放進去，提供給其他鄉親使用，讓資源重複利用。記者王思慧／攝影
即日起到11月底止，民眾只要自備購物袋或環保容器到重慶市場採買，就可到市場裡兌換20元現金抵用券與1份精美禮物。記者王思慧／攝影
即日起到11月底止，民眾只要自備購物袋或環保容器到重慶市場採買，就可到市場裡兌換20元現金抵用券與1份精美禮物。記者王思慧／攝影

環保局 花蓮

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