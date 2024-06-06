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宜蘭鐵路通車百周年 縣史館、台鐵公司推出集章活動

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府縣史館、台鐵公司共同舉辦宜蘭鐵路通車百年系列活動，縣長林姿妙（右）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府縣史館、台鐵公司共同舉辦宜蘭鐵路通車百年系列活動，縣長林姿妙（右）等人出席。記者陳敬丰／攝影

宜蘭往返台北的鐵路1924年通車，今年滿百年，宜蘭縣史館、台鐵公司今天起到年底，將共同辦理特展、集章等3場系列活動。鐵路對宜蘭的發展意義重大，百年前尚未通車時，年輕的老縣長陳進東赴日求學還得步行前往基隆搭船，百年過去，一首「丟丟銅」童謠已深植所有宜蘭人心中。

宜蘭縣史館、台鐵公司今天在宜蘭火車站前舉辦系列活動起跑儀式，縣長林姿妙、台鐵公司東區營運處長姜登凡等人出席。

縣史館表示，1924年草嶺隧道打通，北起八堵、南抵蘇澳的宜蘭線通車，11月30日上午10時40分第一班列車出發；館長廖英杰說，鐵路尚未通車時，10餘歲的老縣長陳進東剛從公學校畢業，要赴日留學，搭火車到礁溪車站後，再搭便車至大里，隨後徒步走到基隆搭船，總共耗時2天。

北宜鐵路打通後，宜蘭對外交通發生重大轉變，台鐵東區營運副處長許民杰表示，百年來許多宜蘭人通過鐵路到外打拚，再搭火車回鄉，火車通過隧道的汽笛聲形成情感與歷史記憶，融進了「丟丟銅」這首童謠中；宜蘭物產透過鐵路向外輸送，經濟、產業隨之變化，鐵路通車可謂歷史重要的一環。

縣史館、台鐵公司共同推出系列活動，搭火車可領取紀念戳章，包含宜蘭、大里、礁溪、羅東、蘇澳5個車站日本時期的紀念章，供民眾收集；縣史館也與觀光旅宿業者合作，授權使用戳章圖樣，給業者製作衣服等文創產品，或完成集章享有優惠。

鐵路通車百年之際，宜蘭到羅東鐵路高架化也排進時程，最快10年左右就會完工。交通處長黃志良表示，高架化完成後，橋下的舊鐵道空間也會再利用，參考如冬山車站高架化後的方式，規畫觀光休憩空間，至於周邊道路、土地也會再串聯。

宜蘭前縣長陳進東（右）年少時赴日求學，宜蘭鐵路尚未打通，他還得徒步到基隆搭車。本報資料照片
宜蘭前縣長陳進東（右）年少時赴日求學，宜蘭鐵路尚未打通，他還得徒步到基隆搭車。本報資料照片
台灣鐵路宜蘭線1924年11月30日通車，至今將滿百年。記者陳敬丰／攝影
台灣鐵路宜蘭線1924年11月30日通車，至今將滿百年。記者陳敬丰／攝影
縣史館推出日本時代的宜蘭5處車站紀念戳章，民眾可到各車站搭車換集章卡，縣內各業者也將陸續推出相關文創產品、促銷計畫。記者陳敬丰／攝影
縣史館推出日本時代的宜蘭5處車站紀念戳章，民眾可到各車站搭車換集章卡，縣內各業者也將陸續推出相關文創產品、促銷計畫。記者陳敬丰／攝影

台鐵 宜蘭 火車站

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