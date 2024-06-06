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國光客運基隆站7月拆 議員促整體規畫運用銜接國門廣場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議員認為國光客運臨時站緊臨國門廣場一塊難得空地，應整體規畫以銜接國門廣場，才能發揮效益，不是只當道路使用。記者游明煌／攝影
議員認為國光客運臨時站緊臨國門廣場一塊難得空地，應整體規畫以銜接國門廣場，才能發揮效益，不是只當道路使用。記者游明煌／攝影

基隆城際轉運站7月1日啟用後，旁邊現有國光客運臨時站將拆除，市府編列800萬元追加預算，設置臨停接送區、計程車排班區等交通接駁設施，讓民眾進出轉運站更便利。但議員認為此處是緊臨國門廣場一塊難得空地，應整體規畫以銜接國門廣場，才能發揮效益，不是只當馬路使用。市府表示，會試辦封路評估對交通衝擊，進一步研議整體規畫發展。

交通處說，轉運站啟用後，國光客運臨時站將由業者自行拆除復舊，市府在原址臨近廣場區域設置臨停接送區，在原搭車空間設置計程車排班區，方便民眾搭車接駁國道客運

議員張顥瀚表示，此區域緊臨國門廣場，是一個完整的空間，目前編列800萬元拆除國光客運臨時站，未來要做為計程車上下接駁的場域，但此處是未來基隆的門面，是非常難得的一處空間，應由都發處整體來通盤規畫，不是只有車道，要能銜接國門廣場，才能達成最好的效益。

交通處長王圳宏說，因應轉運站7月1日啟用後，國光客運臨時站先拆除，初期設計是先整理讓整個動線能夠更順暢，後續如何整體規畫運用，會和都發處再研議。

基隆市政府秘書長方定安表示，轉運站的功能以交通轉運為主，港西街因為交通功能也非常強，可以先做試辦，在某些時段封起來，看看對交通及周邊的影響，在交通和都市發展取得平衡整體規畫。

不過，市議員郭美秀反對試辦封路，因為港西街是中山一、二路的替代道路，港西街交通功能非常強，絕對不能封路。

議員施偉政表示，如果港西街試辦封路，應一併調整中山一、二路號誌，尤其是停等時間一定要重新調整，否則對用路人都覺得困擾及不便。

交通處表示，轉運站啟用後，目前在港西街載客的國道客運路線，都會進入轉運站。考量轉運站空間有限，目前港西街國道客運設置站牌區域，規畫做為「整備儲車區」，讓等待進入轉運站的客運停放，提升運轉站運輸效率。

國光客運 國道客運 基隆 議員

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